Spasili su ga iz hladne Save: 'Da nije bilo njih, sad ne bih bio živ'

Goran Mijić, Slaven Vukoje, Antonio Karešin, Goran Marinac i Stjepan Rosnaki hrabri su muškarci iz Slavonskog Broda koji su prošle nedjelje od sigurne smrti iz hladne Save spasili Valentina Čolaka (30), osobu s invaliditetom u kolicima.

- Da nije bilo njih, ja sad ne bih bio živ - rekao je Valentino.

U kolicama se htio spustiti na drugu razinu nasipa, na šetnicu.

- Spuštao sam se na mjestu predviđenom za invalidska kolica, gledao sam prema zapadu i u jednom trenutku sunce me zaslijepilo. Zadnje čega se sjećam je da sam završio u Savi - kratko je opisao Valentino.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Nasreću, netko je s obale uočio kolica i počela je akcija spašavanja.

- Supruga i ja sjedili smo stotinjak metara dalje od mjesta na kojem je to bilo. Supruga je ustala i vidjela da su neka kolica u vodi. Dao sam joj mobitel i sat koji sam skinuo s ruke te sam počeo trčati tamo. Zaplivao sam i došao do kolica. Tek tad sam vidio da je Valentin pod vodom. Bio je vezan sigurnosnim pojasima, borio se za zrak. Uhvatio sam kolica i povukao prema sebi. Nikako nisam mogao Valentina izvući iz kolica, vidio sam pojase, ali nisam znao kako ih otpustiti, on je bio na izmaku snaga. Ugledao sam jedno crveno dugme i to sam pritisnuo, pojasi su se otkopčali i uspio sam podignuti Valentina iznad vode. U međuvremenu su došli i drugi dečki pa smo zajedno iz Save izvukli Valentina i kolica. Prilikom izlaska iskočio mi je zglob u koljenu, tako da smo i Valentin i ja završili na Hitnoj. Prizor je bio užasan, posebno kad gledaš nekoga tko je pod vodom, tko guta vodu i bori se za život - opisao je Goran Mijić, za kojeg su njegovi prijatelji koji su sudjelovali u spašavanju rekli da je bio glavni.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

U spašavanju Valentina uvelike su pridonijele i njihove supruge, koje su koordinirale akcijom, pozivale u pomoć, davale upute, a neke su pohitale i upomoć muževima.

- Vidjeli smo kako kolica padaju u Savu, u prvi mah pomislio sam da su to obična prazna kolica. Supruga mi je viknula da trčim, rekao sam joj da neću trčati za praznim kolicima jer nikog nismo vidjeli u njima. Kad su ljudi koji su stajali gore počeli vikati i tražiti pomoć, potrčao sam na mjesto na kojem su kolica pala u rijeku. Vidio sam muškarca koji u vodi pokušava uhvatiti kolica. Ušao sam u Savu za njim. Vrlo je teško bilo gledati čovjeka, njegove oči, posljednje udisaje, a ne možeš ga spasiti. Na svu sreću, Goran je uspio pritisnuti to dugme i spasiti Valentina, ali ta će mi slika dugo ostati u sjećanju - rekao je Slaven Vukoje. 

