Spasili su invalida koji je skupa s kolicima upao u hladnu rijeku

Strašno je bilo za vidjeti kako mu se pod vodom šire oči i kako guta vodu, borio se da preživi, rekli su Goran Mijić i Slaven Vukoja, dvoja Brođana koja su se sasvim slučajno našli na popularnom šetalištu uz rijeku Savu u koju je slučajno upao muškarac u invalidskim kolicima. Spasili su ga i za svoje djelo osvojili nagradu Ponos Hrvatske.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

- Sjedio sam sa suprugom uz obalu rijeke. Ona je primijetila da se ljudi okupljaju i gledaju u Savu, pogledao sam u tom smjeru i samo sam vidio da iz vode viri dio kolica. Nisam znao o kakvim se kolicima radi, jesu li dječja ili invalidska niti kako su završila u vodi. Nešto neobjašnjivo se dogodilo u meni, kao da mi je neki unutarnji glas rekao: "Diži se, trči dolje!". To sam i učinio. Vidio sam da se radi o invalidskim kolicima i da je u njima mlađi muškarac. Već je bio nekih pet metara od obale i tonuo je sve dublje. Bez razmišljanja sam ušao u vodu, zaplivao sam do njega - prisjetio se hrabri Goran. Kaže da u tom trenutku nije osjetio kako je hladna voda, samo je gledao u mladića koji je bio pod vodom širom otvorenih očiju. Invalidska kolica su počela ići sve dublje i dublje. Zgrabio ih je i povukao prema sebi.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Slaven je došao kao spas u zadnji čas

- Jedini cilj mi je bio da ih podignem toliko da mladićeva glava bude iznad vode. I to sam uspio, ali su kolica postajala sve teža, voda je ispod površine jako brza, postojala je opasnost da povuče i mene zajedno s njima. Tada sam osjetio da je mene netko uhvatio i da mi pomaže da izvučemo kolica sa invalidom. Bio je to Slaven - kaže Goran. Dodaje da je u jednom trenutku vidio nešto crveno ispod mladićevih prsa, pritisnuo je gumb i remenje se raskopčalo te je tada uspio izvaditi invalida iz kolica i krenuli su svi skupa prema vani.

- Kako su betonske kocke nasipa bile prekrivene muljem bilo je jako sklisko te sam se okliznuo i koljeno mi se okrenulo. Osjetio sam jaku bol, Slaven i dečki Goran Marinac, Antonio Karešin i Stjepan Rosnaki koji su se spustili da nam pomognu izvukli su invalida na suho. Dok smo spašavali mladića samo sam čuo svoju suprugu koja je gore na šetalištu vikala: "Ljudi što gledate idite im pomoći." Kasnije sam shvatio da jednostavno ljudi reagiraju različito, da se većina zablokira pred nevoljom - kaže Goran. Rekli su mu, dodaje, da su kolica teška oko 120 kilograma zbog akumulatora i svega ostalog što su na sebi imala. - Sretan sam zbog nagrade Ponos Hrvatske, ali najveća mi je nagrada što sam uspio spasiti ljudski život, mislim da od toga nema veće nagrade. Kada bi opet bila takva situacija ponovio bih isto - tvrdi Mijić.

Sretan što je spasio ljudski život

Njegov prijatelj Slaven Vukoja, prije samog događaja šetao je sa suprugom i djecom, išli su prema mjestu nesreće.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

- Bili smo u šetnji. U jednom trenutku sam vidio kako se invalidska kolica strmoglavljuju prema vodi, išla su kosinom nasipa sve do vode u koja su uletjela uz pljusak vode. Bili smo tridesetak metara udaljeni. Nisam vidio da li je netko bio u kolicima, ali sam čuo viku ljudi i to mi je bilo jasan znak da potrčim prema mjestu gdje su kolica ušla u vodu. Trčao sam kosinom nasipa, u tom trenutku Goran je već bio dolje i ušao je u vodu. Imao sam namjeru ostati blizu vode i pomoći mu da izuče kolica. Prizor koji sam vidio pod vodom me sledio. Mislim da nikada neću zaboraviti tu borbu za udah mladića. Postojala je opasnost da voda odvuče kolica i Gorana dalje i nije mi bilo druge nego ući u vodu. Uhvatio sam Gorana koji je grčevito držao kolica i pokušavao otkopčati invalida iz njih, drugom rukom sam mu pomagao držati kolica i mladića iznad vode. Vukli smo, bilo je sve teže. Onda je Goran uspio otkopčati pojaseve, uzeo je invalida u naručje i ponio. Poskliznuo se i jauknuo, preuzeo sam ga od njega, još su nam došli dečki koji su nam pomogli, a i Goranu da izađe na obalu. Nekako su uspjeli izvući i kolica. Došli su policija, Hitna pomoć, odvezli su mladića na ukazivanje pomoći, Gorana su prevezli policajci jer mjesta u Hitnoj nije bilo, a ja sam onako mokar i promrzao s obitelji krenuo kući. Osobno zadovoljan ispunjen nekakvom čudnom srećom, jer sudbina je htjela da budem tamo u to vrijeme i život mi je ponudio mogućnost da uradim nešto što je po meni najsvetije, da spasim ljudski život, hvala mu na tome - rekao je Slaven Vukoja.

Priče o našim dobitnicima pratite u novinama i na našem portalu te u emisiji Dobro jutro, Hrvatska na HRT-u koji je partner ovog projekta. Ne propustite ni svečanu dodjelu 30. ožujka na Drugom programu HRT-a, u 16 sati.

Ponosni pokrovitelji projekta su PEVEX, ERSTE, INA, OTP, HEP, Fina, KONČAR, Studenac i HŽ Infrastruktura.