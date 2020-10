Uginuo prasac Sausage kojeg su spasili iz poplava kod Gunje

Sausage je bio 300 kilograma težak prasac, koji je spašen nakon poplave u Gunji. Na farmi su ga uspavali nakon što je već nekoliko mjeseci bio u lošem stanju. Sausage je bio star šest i pol godina

<p>Farma Udruge 'Plavi križ', na kojoj žive deseci spašenih životinja, ostala je bez jednog od stanara: svinje Sausage. On je bio 300 kilograma težak prasac, koji je spašen nakon poplave u Gunji. Na farmi su ga uspavali nakon što je već nekoliko mjeseci bio u lošem stanju. Sausage je bio star šest i pol godina.</p><p>- I tako dođe najteže vrijeme, vrijeme za koje nikad nismo spremni; opraštanje od voljenih. I iako smo znale šta će se dogoditi, prije ili kasnije, nadale smo se kasnije... Ti si imao ime, imao si ljubav, slobodu, i iznad svega život i smrt bez stresa i patnje. Imao si prijateljicu koja je bila uz tebe do kraja. Hvala ti na 6.5 godina provedenih s nama. Hvala ti što si nam pokazao svoju snagu, koju nisi nikad upotrebio, živio si svoj život mirno. Hvala ti za tvoju inteligenciju i osjećaje. Hvala ti na razgovorima (obožavao si pričati). Žao mi je da ljudi ne vide da si i ti životinja koja zaslužuje život i životnu radost, da zaslužuješ nositi ime, da si jedinstvena individua. Žao nam je da nismo više za tebe mogli napraviti - poručili su na Facebooku iz udruge 'Plavi križ' pa opisali što se dogodilo sa Sausageom:</p><p>- Za one koji ne znaju: Sausage je prošle jeseni počeo imati problema s dizanjem i hodanjem, dok pred 5 mjeseci nije potpuno izgubio mogućnost korištenja zadnjih nogu. Njegove kosti nisu izdržale, iako je bio mišićav, iako je imao slobodu, iako je jeo zdravo. I dalje je uživao u životu, kretao se vukući svoje tijelo na prednje dvije. Pred tri tjedna počeo je rapidno propadati. Više nije mogao koristiti niti prednje noge. I prije par dana je prestao i jesti. Odlučili smo ga pustiti, učiniti zadnje što smo mogli za njega napraviti: dati mu mirnu smrt. Njegova prijateljica Rozika je bila cijelo vrijeme s njim. Ostavili smo njegovo tijelo jedno vrijeme u dvorištu kako bi se ostale svinje oprostile s njim. Svinje su svjesna inteligentna bića i treba im vrijeme oprosta. Svjesna su smrti. Hvala ti Sausage što si nam pokazao koliko su svinje inteligentne i emotivne!</p>