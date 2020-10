Spasioci o baki heroini: Skočila u more da izvuče muža i unuka, no mi nju nismo uspjeli spasiti

SPAŠAVANJE Ljudi su povezali plahte iz kamp-kućica i bacili im u more da se izvuku. Mi smo se rukama povezali u lanac da ih spasimo, priča nam otočanin Dino Dminić (31)

<p>Bila je predivna žena. Prekrasna majka, supruga i baka. To dijete je stalno bilo s njom. Sad su bez nje kao bez ruku i nogu, rekla nam je kroz suze susjeda 52-godišnjakinje iz Višnjevca kraj Osijeka koja je poginula u subotu utopivši se na Krku. Nevrijeme je, kažu, došlo iznenada.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Baka se utopila spašavajući unuka i supruga</strong></p><p>- Kad su oni išli na kupanje, bilo je mirno more, a ne orkansko nevrijeme. Moj brat je previše potresen da bi išta mogao reći - rekla nam je sestra djeda koji je s unukom jedva izvukao živu glavu.</p><p>Nesretna 52-godišnjakinja utopila se nekoliko stotina metara od plaže kampa Ježevac, a život njenog supruga i unuka spasili su samo zahvaljujući nadljudskim naporima hrabrih otočana. Naime, oko 14 sati, prije nego što su otok zahvatili jako jugo i valovi, djed i 10-godišnji unuk, gosti apartmana nedaleko od plaže Plav, odlučili su se okupati, očito ne poznajući i podcjenjujući snagu valova u krajnje nepovoljnim vremenskim uvjetima.</p><h2>Baka je skočila u odjeći </h2><p>Nedugo nakon što su ušli u more, počeli su ih prekrivati ogromni valovi, a jake morske struje sprečavale su ih da se domognu kopna. Nesretna baka odjevena je skočila u more u pokušaju da im pomogne.</p><p>Taj se čin, nažalost, ispostavio kobnim za život nesretnice, koja je naposljetku smrtno stradala, a djeda i unuka uspjeli su izvući otočani <strong>Dino Dminić</strong> (31), licencirani spasilac Crvenoga križa <strong>Dario Buršić</strong>, <strong>Teo Vuković</strong> (30) te vatrogasac<strong> Đani Petrović</strong> (25).</p><p>- Dobio sam dojavu da se netko utapa i odmah krenuo prema plaži. Spuštajući se s uzbrdice, u moru sam uočio tijelo žene kako pluta te muškarca i dijete kako se bore s valovima. Već su tu bili neki ljudi iz Istre, koji su spojili plahte iz svojih kamp-kućica. Bacili su ih u more ne bi li pomogli da se ljudi izvuku, no valovi su bili toliko visoki, a djed i unuk toliko iznemogli, da im to nije polazilo za rukom. Damir i ja skočili smo u more, a Teo se lančano rukama povezao s Istranima i prvi stajao na obali. Valovi su bili neizmjerno visoki i jako smo se borili s njima, ali Damir se konačno uspio domoći promrzlog i uplašenog djeteta te ga plivajući pogurao prema meni, a ja prema Teu, tj. lancu ljudi na obali. Onda smo isto uspjeli i s dezorijentiranim i šokiranim djedom - vidno potresen priča Dminić.</p><h2>20 minuta borbe s morem </h2><p>U međuvremenu su ogromni valovi i uzburkano more odvukli tijelo nesretne bake dalje od obale. Kad su je napokon izvukli, bilo je već kasno.</p><p>- Bilo je jako teško plivati, izudaralo nas je svu trojicu i sve je trajalo oko 20-ak minuta. Drago nam je da smo uspjeli spasiti dva života, a žao da nismo uspjeli treći. Naša iskrena sućut obitelji - kažu nam spasioci s Krka.</p>