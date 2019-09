Spavao je kao top, a jetrice su izgorjele: Stan se cijeli zadimio

Stavio sam si peći jetrica. Htio sam ih ostaviti za petak. U međuvremenu sam popio tabletu i zaspao, rekao nam je vremešni stanovnik zagrebačke Metalčeve ulice u kojoj su u četvrtak intervenirali vatrogasci.

Nešto prije ponoći stanari zgrade, koja se nalazi odmah preko puta hotela i dvorane Doma sportova, osjetili su smrad paljevine. Vidjeli su i da se dimi iz stana na sedmom katu zgrade te su brzo okrenuli broj 193. Vatrogasci su došli u roku od nekoliko minuta s četiri vozila i 14 ljudi. Stepenicama su otrčali do stana i razvukli cijevi za vodu u slučaju gašenja. Druga ekipa je došla do vrata i kucala ne bi li dozvala vlasnika. Njihovo lupanje nije čuo i u tom trenutku nisu znali ima li koga unutra. S obzirom na to da se radi o visokoj zgradi, na intervenciju su vatrogasci dovezli i autoljestvu. Okupljeni prolaznici snimili su je na intervenciji. Vatrogasce u “košari” podignuo je kolega te su uspješno došli na terasu. Upalili su reflektor i obasjali stan kroz prozor te se najvjerojatnije u tom trenutku probudio i vlasnik.

Foto: čitatelj 24sata

- Vatrogasci su došli do mene i probudio sam se. Probudio se i pas koji je počeo skakati po meni kad ih je vidio - ispričao nam je muškarac. Nasreću, jedino što je stradalo u ovoj intervencija je lonac u kojem je zagorjela hrana.

- Njega sam bacio. Ostalo je sve u redu. Nije ništa drugo gorjelo - kratko je rekao muškarac.

Na intervenciji su, uz policiju, došli i radnici Plinare i Elektre, koji bi u slučaju većeg požara isključili dovod plina i struje.

- Kod kuhanja, kao i kod svake druge vatre, treba biti oprezan i ne smije se ništa ostaviti bez nadzora. Ostavljena hrana može lako razviti veliku količinu dima i razviti se u ozbiljan požar. Dim je taj koji ubija - rekao nam je nakon ove intervencije zapovjednik Vatrogasna postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih. Nažalost, takvih slučajeva imaju mnogo zbog neopreznih ljudi koji dok kuhaju obavljaju i neke druge poslove.

- Zbog te neopreznosti neće biti sretni susjedi, a ni ti ljudi kad im moramo provaliti kroz vrata i probuditi ih. U Zagrebu svaku pojavu dima u zgradi shvaćamo ozbiljno. Prema standardnoj operativnoj proceduri, izlaze tri vozila i radimo sve kako bismo spasili živote - rekao je Jembrih. Kao dodatni savjet i problem na koji stalno upozoravaju je da ljudi ne gase zapaljeno ulje u kuhinji vodom. Ona će samo razbuktati vatru i ljudi se mogu teško opeći.