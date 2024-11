Spis u čak dvije kutije: Ispitali braću Petrač u Uskoku, porekli sve optužbe za koje ih se tereti

Odvjetnik Fran Olujić, koji zastupa Novicu Petrača, rekao je kako je Petrač iznio obranu u kojoj je porekao da je počinio kaznena djela za koja ga se sumnjiči i da nije činio ništa protuzakonito niti protupravno.

Pokretanje videa... 06:06 Izjave odvjetnika | Video: Helena Tkalčević/24sata

- O daljem tijeku postupka odlučit će USKOK, s obzirom da smo mi danas zaprimili i rješenje kojim su dosadašnje dvije istrage, dakle istraga EPPO-a i istraga Uskoka spojene u jednu. Također, mi smo od danas i u posjedu cjelokupnog spisa predmeta na način da se možemo upoznati sa dokaznom građom koja istome pripada - rekao je Olujić.

Na pitanje koliki je spis, rekao je da nije još uspio ništa vidijeti, a i da ne bi smio o tome govoriti. Kaže da se radi o dvije kutije spisa, koliko mu je poznato.

- Očekujem da će USKOK u što je moguće kratkom roku provesti istragu. Oni su, kao što znate, već započeli s ispitivanjem svjedoka. Sada se spaja popis svjedoka iz njihovog spisa sa popisom svjedoka iz spisa EPPO-a. S ispitivanjem svjedoka je započeto. Naš je interes da to bude završeno što prije. U odnosu na mog branjenika bilo je riječ o 25 svjedoka. Njemu je određen istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja djela, s čim se mi apsolutno ne slažemo jer on je neosuđivan, protiv njega se ne vodi drugi postupak, on nije imao svojstvo odgovorne osobe niti jednog trgovačkog društva koje se ovdje spominje, i možda ono najvažnije, sve i kad bi se htjelo, kazneno djelo se ne bi moglo ponoviti zbog činjenice da one osobe koje su bile odgovorne osobe to više nisu, pritom mislim na ministra i ravnatelje bolnice - rekao je Olujić.

Na pitanje za što ga se sumnjičii, dodao je da ga se sumnjiči za jedno kazneno djelo pomaganja u davanju mita u sastavu zločinačkog udruženja, te tri kaznena djela pomaganja u pranju novca u sastavu zločinačkog udruženja.

- Ja nisam više odvjetnik gospodina Pozdara jer bi inače bio u sukobu interesa jer su spisi spojeni, tako da gospodina Pozdara brani kolega Gordan Preglej - rekao je te dodao na pitanje o spajanju slučaja da treba pitati Uskok jesu li preuzeli baš sve i dodaje da je doneseno rješenje kojim se te dvije istrage spajaju u jednu i predmet se vodi pod ranijim brojem Uskoka.

- Mogu potvrditi da je moj klijent Nikola Petrač danas ispitan u Uskoku, iznio je kratku obranu, negira krivnju i to je manje više to što mogu u ovom trenutku reći. Ne bih dalje o sadržaju dokaznih radnji, svi znamo kako stvari stoje - rekla je odvjetnica Marijana Tomić.