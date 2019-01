Split: Službenici OSKOK-a traže beneficirani radni staž

Pobuni službenika Županijskog suda u Zagrebu, Odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, pridružili su se danas I službenici splitskog OSKOK-a.

Njih 35 traži isto što kolege im u Zagrebu; da se njihov rad na predmetima honorira kako se to već gotovo cijelo desetljeće radi sa sucima. Ukratko, županijski suci koji rade na predmetima korupcije i organiziranog kriminaliteta prolaze sigurnosnu provjeru, imaju novčani dodatak te beneficirani radni staž. Službenici na splitskom županijskom OSKOK-u slažu se s kolegicama i kolegama iz Zagreba, a taj stav dijele i u Rijeci, da je nakon godina obećanja došlo vrijeme da se honorira njihov doprinos u radu na tim najsloženijim predmetima. Iako i službenici moraju proći sigurnosne provjere, nemaju nikakav financijski boljitak niti beneficirani radni staž.

Brojni pokušaji kontakta prema nadležnim resorima tijekom godina su ostali na obećanjima, a nekad niti to, kazale su nam službenice splitskog OSKOK-a. Pa su sve redom organizirale i potpisale peticiju naslovljenu na Ministarstvo pravosuđa, ministra Dražena Bošnjakovića. Traže financijski dodatak za rad na predmetima USKOK-a (kao i suci) te priznavanje prava na beneficirani radni staž za rad na predmetima USKOK-a. Za sada neće odbijati sigurnosne provjere niti prekidati rad, no ni to nije isključeno ako nadležni ne reagiraju...

Tema: Hrvatska