Splitska policija kreće u akciju: Pojačano će nadzirati parkirna mjesta za osobe s invaliditetom

Splitska policija provest će u srijedu, 19. veljače, od 9 do 14 sati pojačani nadzor korištenja Europske parkirališne karte i parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom kako bi spriječila zlouporabe i zaštitila prava osoba s invaliditetom.

Pravo na izdavanje Europske parkirališne karte imaju osobe s invaliditetom s 80 posto ili više tjelesnog oštećenja, osobe kod kojih je utvrđeno najmanje 60 posto tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, kao i vozila udruga osoba s invaliditetom.

Europska parkirališna karta javna je isprava koja omogućuje parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na posebno označenim parkirališnim mjestima, obilježenima znakom pristupačnosti. Karta vrijedi isključivo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom koja ostvaruje to pravo ili se ta osoba nalazi u vozilu.

Policija je izvijestila kako će nadzor biti usmjeren na utvrđivanje nepropisnog parkiranja na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom te na otkrivanje zlouporaba parkirališnih karata.

Cilj akcije je zaštita prava osoba s invaliditetom i olakšavanje njihova svakodnevnog kretanja, a vozači se pozivaju na poštivanje prometnih propisa i parkirališnih pravila te na odgovorno i solidarno ponašanje.