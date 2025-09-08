Obavijesti

NESTAO U KAŠTEL KAMBELOVCU

Splitska policija traži nestalog Davora (52): Jeste li ga vidjeli?

Splitska policija traži nestalog Davora (52): Jeste li ga vidjeli?

Davor Stepanek visok je 182 centimetra, srednje tjelesne građe, smeđe kose i smeđih očiju. U trenutku nestanka bio je odjeven u radno odijelo.

Splitska policija objavila je u ponedjeljak da traga za 52-godišnjim Davorom Stepanekom iz Kaštel Kambelovca, čiji je nestanak prijavljen 4. rujna.

Prema dostupnim podacima, Stepanek je rođen 1973. godine u Splitu, hrvatski je državljanin i prebiva u Kaštel Kambelovcu. Visok je 182 centimetra, srednje tjelesne građe, smeđe kose i smeđih očiju. U trenutku nestanka bio je odjeven u radno odijelo.

Nestanak se vodi u nadležnosti Policijske uprave splitsko-dalmatinske, a prema do sada utvrđenim okolnostima, muškarac je otišao u nepoznatom smjeru.

Policija poziva sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalome da se jave najbližoj policijskoj postaji ili na broj 192.

