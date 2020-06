Splitski festival filma počinje dalmatinskim crnim humorom

Najposjećenija kulturna manifestacija u Dalmaciji počet će hrvatskom premijerom filma "Mater", snimanom u dolini Neretve. Oblikuje ga specifičan crni humor isprepleten nesebičnim davanjem.

<p>Među prvim filmskim smotrama u svijetu, otvorenim u ovom novom-normalnom vremenu, svakako je splitski Festival mediteranskog filma. S prikazivanjima kreće 2. srpnja. </p><p>Najposjećenija kulturna manifestacija u Dalmaciji počet će hrvatskom premijerom filma "Mater" redatelja Jure Pavlovića. Glavne uloge tumače Daria Lorenci-Flatz i Neva Rošić. Bit će to 13. izdanje FMFS-a, a kad se projektor prvi put upali, Splićane i njihove goste dočekat će autentičan dalmatinski film snimljen u dolini Neretve, za kojeg redatelj Jure Pavlović kaže kako je "prožet specifičnim humorom koji se ruga životu i u najtežim situacijama". </p><p>"Mater" oblikuje velika tvrdoća u međuljudskim odnosima, isprepletena s nesebičnim davanjem u trenucima kada je to bitno. </p><p>- Veselim se premijeri pred splitskom publikom za koju sam siguran da će film prihvatiti otvorena srca - kazao je na predstavljanju programa u kinoteci Zlatna vrata redatelj <strong>Jure Pavlović</strong>, koji se prije četiri godine proslavio osvajanjem nagrade Europske filmske akademije za kratkometražni "Piknik".</p><p>I svi ostali dugometražni filmovi u programu hrvatske su premijere. </p><p>Iz organizacije festivala najavljuju da s nagradom za najboljeg glavnog glumca u Veneciji iz Tunisa stiže film "Sin", a s Mostre dolazi i odličan talijanski debitantski film "Sole". </p><p>- Velik interes zasigurno će izazvati i francuski "Yalda, noć oprosta", pobjednik Sundancea, utemeljen na stvarnoj iranskoj TV emisiji u kojoj se odlučuje o životu ili smrti. Vizualno fantastičan portugalski "Mosquito" otvorio je ovogodišnji Rotterdam, topli francuski crowdpleaser "Nas dvije" stiže u Split s Toronta, a pravu mediteransku atmosferu donose talijanske "Mračne priče" koje su u Berlinu osvojile Srebrnog medvjeda za scenarij - najavljuju organizatori. </p><p>Program "Druga strana Mediterana" donosi naslove iz zemalja Južne Amerike, otvara ga meksički "Bez posebnih obilježja", kojeg je nagradila publika Sundancea. Žiri kritičara na Veneciji nagradio je "La Lloronu" dramu s elementima horora koja stiže iz Guatemale, a za zabavan završetak 13. FMFS-a ostavljena je "Pljačka stoljeća", jedno od najuspješnijih kino otvaranja Argentine.</p><p>Pobjedniku programa "Ješke" u kojem se prikazuju kratki hrvatski filmovi, ove godine ide novčana nagrada od 13 tisuća kuna, a otvara ga "Njemački inat" redateljice Silve Ćapin koji je nastao na FMFS radionici 2018. godine. Splitska publika će prva u Hrvatskoj vidjeti i nove filmove Natka Stipaničeva ("Arka"), Renate Poljak ("Porvenir") i Igora Jelinovića ("Santa Cruz/Cruise"). Među "Ješkama" su odabrani i "Sedra" Judite Gamulin, "Kućica" Jakova Nole, "Tina" Dubravke Turić, "Sigurno mrtvi" Ivana Grgura, te "Druker" Rina Barbira.</p><p>Besplatno kino ove godine nalazi se na platou ispred Doma mladih, gdje će se prikazati konkurencija naslova srednjeg metra hrvatskih autora Višnje Skorin, Gorana Devića i Renate Lučić. Mjesto je ovo gdje će se moći gledati i kratkometražni međunarodni program, među kojima su filmovi nominirani za Oscara i dobitnik Zlatne palme, a otvara ga Yorgos Lanthimos najnovijim filmom "Nimic".</p><p>Prave poslastice kriju se u svim programima, gdje se nalaze naslovi iz čak 19 zemalja.</p><p>- Jako velika gužva i interes za filmovima ono je što sve ove godine daje draž FMFS-u. Pa će ovogodišnje ponešto izmijenjeno izdanje, zbog svima znanih razloga, biti za nas pravi izazov. No uvjeravam vas da su program, kvaliteta filmova i gosti koji nam dolaze, dovoljni da i ovog puta imamo onaj duh kojim će FMFS zadržati svoju prepoznatljivu energiju. Sretan sam što napokon imamo i premijeru domaćeg dugometražnog filma, ali i što među kratkim hrvatskim filmom gotovo polovicu gledamo premijerno – rekao je Alen Munitić, direktor FMFS-a, zahvalivši se na podršci publici, Gradu Splitu, HAVC-u, sponzorima i partnerima.</p><p>Sukladno preporukama HZJZ-a, kapacitet ljetnog kina "Bačvice" smanjen je zbog propisanog razmaka između sjedala, no više osoba koje zajedno stignu u kino moći će sjediti zajedno jer sjedala nisu numerirana. Kako bi se izbjegle gužve na ulazu, kino će svaki dan biti otvoreno od 20:30 sati (60 minuta prije početka projekcije), a umjesto fešti nakon filma, predviđena su druženja uz glazbu i piće, te "Ćakulu posli" s protagonistima prikazanih filmova. Ova druženja bit će otvorena samo za gledatelje s ulaznicom koji su tog dana bili na projekcijama u ljetnom kinu "Bačvice" ili Domu mladih.</p><p>Pretprodaja ulaznica za 13. FMFS počinje u nedjelju 21. lipnja u 10 sati putem stranice www.fmfs.hr, a dio ulaznica moći će se kupiti i na festivalskoj blagajni u ljetnom kinu Bačvice od nedjelje 28. lipnja u 17 sati.<br/> </p>