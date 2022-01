Mi ćemo sada početi ubirati gorke plodove druženja tijekom praznika, rekao je šef Klinike za infektologiju KBC-a Split Ivo Ivić.

Nakon blagdanskog razdoblja i praznika koji su iza nas, epidemiolozi su zabrinuti za razdoblje koje nam dolazi i brojke koje nas očekuju narednih par dana. Već sada bilježi se veći broj hospitaliziranih, a i novi soj omikrona pojavio se u Hrvatskoj. Neki znanstvenici s obzirom da omikron sa sobom nosi lakše simptome smatraju pozitivnim te da bi stanovništvo time dobilo kolektivni imunitet i tako okončali pandemiju. No, neki se ne slažu sa tim te se pribojavaju većeg broja hospitalizacije ljudi. O svemu tome na HRT-u razgovarali su šef Klinike za infektologiju KBC-a Split Ivo Ivić, epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer i šef istarskog stožera civilne zaštite Dino Kozlevac

- Pojačali smo intenzitet otpusta, držimo neku ravnotežu, ali postaje to sve teže. Imali smo 15-ak prijema u prosjeku dnevno, sada je to prešlo brojku od 20 - rekao je Ivić.

- U ovom razdoblju vjerojatno nas očekuje ista priča, ako ne i lošija. Mi ćemo sada početi ubirati gorke plodove praznika i blagovanja, druženja koja su evidentna. Gdje god se okrenete, vidite da nikakvo protuepidemijsko ponašanje ne postoji. Naša staračka populacija je izuzetno loše procijepljena i neće biti dobro - poručio je Ivić.

S obzirom na 'opušteniju' način života tijekom praznika Ivić vjeruje da će brojke novozaraženih rasti.

- Omikron je stigao, i to sad već znamo. Jedna trećina uzoraka je bila pozitivna prošli tjedan od onoga screeninga. Prema tome, možemo samo očekivati porast - rekao je Ivić.

Epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer rekla je kako bi bilo idealno kada bi ostali samo na omikronu sljedeće godine.

- Bilo bi dobro da ne bude više mutacija, da ne bude novih sojeva. Ako bi ostalo samo na omikronu, s obzirom na ono što znamo do sada, da je jako zarazan, da se jako brzo širi, sigurno ćemo imati velike brojke novooboljelih. Koliko će od tih novooboljelih biti teških kliničkih slika, koliko će ih biti potrebno hospitalizirati, to ćemo vidjeti. S obzirom na ono što sada znamo, mogu reći da su do sada bile blage kliničke slike. Blage kliničke slike ne zahtijevaju hospitalizaciju - rekla je Mayer. Međutim, naglasila je da se nikad ne zna koliko će ljudi od blage kliničke slike razviti težu.

Mayer naglašava da ćemo posljedice blagdana vidjeti tek naredno razdoblje da je trenutno prerano.

Profesor molekularne medicine sa Sveučilišta u Oxfordu Kristijan Ramadan rekao je da je omikron sada dominantan soj koji se ubrzano širi, ali je istaknuo i blaže kliničke slike kod zaraženih. No, osvrnuo se i na broj oboljelih koji jeu Hrvatskoj veći nego prošle godine. Naravno, pozvao je i građane na cijepljenje.

Mayer je još upitana o situaciji u Izraelu, gdje se govori o postizanju kolektivnog imuniteta baš zbog brzine širenja omikrona.

- Da, to bi bilo moguće ako samo ostanemo na omikronu. Međutim, na nama svima je koliko ćemo dozvoliti da se taj omikron širi i kakve će biti mutacije, rekla je Mayer i dodala kako Hrvatska nije Izrael gdje je stopa procijepljenosti visoka i gdje već sada starije stanovnike cijepe sa četvrtom dozom.