Splitski Most tvrdi: Podizanje optužnice razlog je za ostavku

Splitski ogranak Mosta, koji je u programskoj koaliciji s vladajućima u Gradskome vijeću koje vodi gradonačelnik Puljak, izvijestio je u petak da je podnošenjem optužnice protiv zamjenika gradonačelnika Ivoševića "nastupili razlozi za podnošenje ostavke".

Uvid u spis, koji je danas spominjao gradonačelnik Puljak, i druga prava koja zamjenik gradonačelnika Ivošević ima, kako piše Most u priopćenju, služe njemu i mogu ići u korist njegove pozicije u predmetnome pravnom postupku, no nakon uvida u spis to samo po sebi neće dovesti do toga da se Općinsko državno odvjetništvo predomisli, niti je realno očekivati da će to na bilo koji način utjecati na činjenicu da je protiv njega podnesena optužnica. Most u Gradskom vijeću ima tri vijećnika.

Predsjednik oporbenoga splitskog HDZ-a Vice Mihanović kukavičkim je ocijenio nastup gradonačelnika Ivice Puljka, koji se nije očitovao o optužnici protiv svojeg zamjenika Bojana Ivoševića.

"Susramlje. To je osjećaj koji se stvori u čovjeku nakon što je pogledao blijed i neargumentiran kukavički nastup gradonačelnika potpuno poraženih moralnih standarda", istaknuo je Mihanović u priopćenju i dodao kako je riječ o istim onim standardima koje je gospodin Puljak najavljivao iz oporbenih redova, a danas nudi "nemuštu očinsku političku zaštitu svog nedoraslog zamjenika aktivista".

"Ono što je pozitivno proizašlo iz današnje press-konferencije je završno otkrivanje pravog lica aktualne gradske vlasti koja je iza dimne zavjese znanosti i građanskog aktivizma sakrila najprizemniju agresiju i revanšizam", istaknuo je Mihanović.

Nezavisni vijećnik Ante Franić zamjerio je Puljku što je čekao dva dana da sazove konferenciju za novinare da "ne kaže ništa". Po njegovoj ocjeni, gradonačelnik nema hrabrosti povući konkretan potez, kao što nema hrabrosti ni znanja u Splitu napraviti bilo kakav razvojni iskorak.

Smatra da je Puljak suzdržan i zbog činjenice da se njegov zamjenik Ivošević takvog "radnog mjesta, plaće i beneficija ne želi odreći ni pod koju cijenu".

