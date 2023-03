Spoj umjetnosti i tehnologije: Peto izdanje Festivala svjetla u Zagrebu na još više lokacija!

Kao i svakog ranog proljeća, tako se i ovog ožujka u Zagreb vraća omiljeni ''light show'' festival - Festival svjetla.

Festival će trajati 4 dana, od 15. do 19. ožujka, u organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ) i partnera, a uz podršku Grada Zagreba, ponovo će ujediniti mašta, umjetnost i svjetlosne tehnologije najavljujući proljeće kroz pozitivnu energiju i dobre emocije.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Svi posjetitelji će, tijekom pet dana, moći obići ukupno 33 atrakcije na 28 lokacija Gornjeg i Donjeg grada koje će ponovo pozdraviti novi početak i novu nadu – proljeće!

POGLEDAJTE UŽIVO: Predstavljanje Festivala svjetla 2023.

Uoči petog Festivala svjetla Zagreb, gradonačelnik Grada Zagreba, g. Tomislav Tomašević je kazao da će 5. Festival svjetla biti odličan uvod u bogati turistički program u Gradu Zagrebu.

- Nadam se da će odaziv građana i ovaj put biti velik i da ćemo kroz buđenje svjetla i emocija krenuti u uzbudljivo turističko proljeće koje je pred nama. I ove godine imamo priliku ugostiti umjetnike iz Hrvatske i inozemstva kojima želim dobrodošlicu te pozivam građane na druženje i uživanje u manifestaciji koja na zanimljiv način najavljuje proljeće, nove početke u Gradu Zagrebu i mnogim drugim gradovima širom Europe i svijeta - kazao je Tomašević.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tom prigodom, direktorica TZGZ Martina Bienenfeld je dodala da, nakon prošlogodišnjeg premijernog širenja lokacija Festivala svjetla Zagreb, ovogodišnje izdanje ponovo uključuje Donji grad gdje su obuhvatili i neke nove lokacije kako bi svima olakšali obilazak i smanjili gužve.

- Tako smo uveli lokacije Ribnjaka, Stare Vlaške, Kurelčeve ulice, Trga hrvatskih velikana, Trga žrtava fašizma kojima smo zaokružili istočni dio centra grada, a novitet su i tržnica Dolac te Opatovina. Novost predstavljaju međunarodne suradnje s umjetnicima iz Francuske čije će instalacije biti na četiri lokacije (Dolac, EU trg, Trg kralja Tomislava i Ribnjak) te Italije i Nizozemske. Veseli me i hrvatsko gostovanje iz Šibenika, a ponovo su nam se priključili umjetnici iz Berlina. Ova gostovanja, kao i veliki interes stranih i domaćih umjetnika za buduće nastupe, pokazuju da Festival svjetla Zagreb postaje autentični međunarodni projekt i događanje, stoga ovim putem zahvaljujem svim partnerima što su se uključili u njegovu vrlo zahtjevnu i opširnu realizaciju - rekla je Bienenfeld.

Kao i svaki put, uz Hrvatsku, TZGZ provodi online i offline kampanje na tržištima Austrije, Belgije, BiH, Crne Gore, Francuske, Italije, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Skandinavije, Slovenije i Srbije, a isto tako su postavljene svjetlosne instalacije te promotivni panoi na dolaznom terminalu zagrebačke Zračne luke Franjo Tuđman.

Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA/PIXSELL

Podsjećamo, Festival svjetla Zagreb uvršten je u međunarodnu organizaciju Festival of Lights International, već od svog prvog izdanja 2017. godine, čime je stavljen u fokus diljem svijeta s gradovima kao što su Berlin, New York i mnogi drugi. Program otvorenja zakazan je za srijedu, 15. ožujka, u 19:00 sati na laser showu kod Ljetne pozornice Tuškanac, a, kao i prijašnjih godina, Festival će biti otvoren od 18 do 23 sata.

Prilikom postavljanja Festivala vodi se računa i o svjetlosnom onečišćenju koje je svedeno na minimum i vremenski ograničeno, čime je dodatno zagarantiran najmanji mogući utjecaj na čovjeka i prirodni okoliš u cjelini.

Ulazak na sve programe je besplatan, a više informacija o pojedinim programima, kao i karta lokacija posjetitelji mogu pogledati na službenim stranicama Festival svjetla.

