Sporazum o miru u Pojasu Gaze trebali bi potpisati u podne

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sporazum o miru u Pojasu Gaze trebali bi potpisati u podne
Foto: Ramadan Abed

Izraelci i Palestinci slave nakon što je Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre i taocima u okviru prve faze njegovog plana

Potpisivanje sporazuma o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu trebalo bi se održati u 12 sati po izraelskom vremenu (9 sati po GMT-u), rekao je u četvrtak Reutersu izvor upoznat s detaljima sporazuma. Očekuje se da će prekid vatre stupiti na snagu na terenu u Gazi nakon potpisivanja sporazuma, dodao je izvor.

Izrael i Hamas rekli su da su se dogovorili o dugo očekivanom prekidu vatre i sporazumu o taocima, prvoj fazi Trumpovog plana za okončanje rata u Gazi u kojem je poginulo više od 67.000 ljudi i koji je preoblikovao političke odnose na Bliskom istoku.

Izraelski taoci mogli bi biti pušteni već u subotu prema američkom planu za okončanje rata u Gazi, a izraelska vojska će dovršiti prvi dio djelomičnog povlačenja iz enklave u roku od 24 sata od potpisivanja sporazuma, rekao je izvor upoznat s detaljima sporazuma.

Izraelci i Palestinci slave nakon što je Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre i taocima u okviru prve faze njegovog plana. Samo dan nakon druge godišnjice prekograničnog napada militanata Hamasa koji je izazvao razorni izraelski napad na Gazu, neizravni razgovori u Egiptu donijeli su dogovor o početnoj fazi Trumpovog okvira od 20 točaka za uspostavljanje mira u palestinskoj enklavi.

Sporazum, ako se u potpunosti provede, približio bi dvije strane više od bilo kojeg prethodnog napora da se zaustavi rat koji se razvio u regionalni sukob, u koji su uključene zemlje poput Irana, Jemena i Libanona.

