Spreman sam izvući Britaniju iz Europske unije bez dogovora

Boris Johnson, favorit za novog britanskog premijera, priznao je da će mu biti potrebna suradnja s EU-om kako bi se izbjeglo vraćanje tvrde granice između dviju Irski i trgovinskih carina.

U razgovoru za BBC Johnson je kazao kako ‘to nije samo do nas’. Rekao je kako ‘nije ni u jednom trenutku vjerovao’ da će Velika Britanija napustiti Europsku uniju bez dogovora, iako je spreman učiniti i to. Johnson je otkrio da je postojeći sporazum koji je s Bruxellesom postigla Theresa May ‘mrtav’, no da je moguće postići novi dogovor s EU-om.

Velika Britanija sad treba napustiti EU 31. listopada, nakon što je plan bivše premijerke tri puta odbijen u parlamentu. Johnson smatra i kako ima rješenje kojim će uvjeriti Bruxelles u rješavanje pitanja granice između Sjeverne Irske i Irske, jer postoje načini izbjegavanja kontrola na granici, ukinutih nakon mirovnog sporazuma prije dvadesetak godina.

U utrci za čelnika torijevaca, a time i za premijera Velike Britanije, uz Johnsona je još ostao ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt, Brexit bez dogovora ako Bruxelles neće htjeti ponovne pregovore. Oko 160 tisuća članova Konzervativne stranke će odluku o novom čelniku donijeti do kraja srpnja.