'Spremni smo za korona virus, stiže nam pola milijuna Kineza'

Što se tiče koronavirusa, Vlada je spremna. Novi ministar radi na tome, svako jutro dobivamo izvješće o tome kakvo je stanje u svijetu. Imamo stožer koji se sastao na potrebnoj razini i ne sumnjam u pripremljenost Ministarstva zdravstva, te da smo spremni ako se što dogodi, objasnio je odmah na početku razgovora ministar Cappelli.

- Kada je u pitanju turizam, spremni smo, jer nam velik broj turista dolazi iz Kine, oko pola milijuna. U siječnju smo imali 34 posto rast kineskih turista, a u veljači su oni dobili zabranu putovanja. Kinezi, Japanci, Korejci čine oko milijun dolazaka u Hrvatsku. Za usporedbu, Slovenaca je oko milijun i 200. Ti turisti dolaze preko Beča, Budimpešte, Dubaija, pa svuda prolaze kontrole, rekao je Cappelli i naglasio koliko je važno ne diskriminirati ljude iz Kine.

- Meni je na letu nedavno u avionu prišla djevojka i rekla da nije iz Kine, mislila je da ću reagirati. Zato sam išao i u kineski restoran, da pokažem da cijenimo te ljude i pošaljem poruku. Nama je lijepo bilo brojati turiste tih zemalja, a sada kad je ova situacija trebamo im biti i bliži i pokazati podršku. Svi koji dolaze u Hrvatsku dolaze u zemlju koja je domaćinski raspoložena i žele komunikaciju sa svim narodima i narodnostima.

U intervjuu za N1, Gari Cappelli je morao odgovoriti i na pitanje zašto je Ministarstvo turizma odobrilo 110 tisuća kuna bespovratnih sredstava ocu ministra Olega Butkovića, za uređenje kampa Povile kod Novog Vinodolskog, iako čovjek ima desetke tisuća kuna duga za odvoz otpada.

- Ta se dokumentacija ne provjerava. Natječajna dokumentacija identična je kao što je bila i 2014. godine. Mi smo u tri godine odobrili oko 1500 takvih zahtjeva, a u ovom programu u kojemu je bio i Butkovićev otac su bila 453 zahtjeva. Ja ne znam tko je sve dao zahtjev, imam peteročlano Povjerenstvo koje radi temeljem pravila. U natječajnoj dokumentaciji se ne traži uvid u to imaju li potraživanja prema gradu. To je od 2014. na snazi, ne od jučer. Tražimo ima li dugovanja za porezi, vlasnički list, i kvalitetan program.

- Programom je dobio oko 110.000 kuna. U prvoj fazi morao je opravdati oko 60 posto korištenja sredstava, on je opravdao 85 posto, a na kraju mora opravdati da je sav novac opravdano iskorišten, a to će morati dokazati u lipnju. Nemamo problem da netko pristupi u Ministarstvo, dat ćemo na uvid bilo kome tko želi vidjeti da je sve u skladu s pravilnicima. On je imao dobar program, koliko se sjećam, podizanja kvalitete s 2 na 3 zvjezdice. Bio on otac Olega Butkovića ili nekoga drugoga, ako je imao sve što je traženo za program, ne bismo trebali gledati krvna zrnca, zaključio je Cappelli koji je potvrdio da će na unutarstranačkim izborima u HDZ-u podržati Andreja Plenkovića.