Spriječili ekološku katastrofu u moru kod Medulina: 'Turisti se pitaju što se događa, sve smrdi'

Nadljudskim naporima spriječena je velika ekološka katastrofa u autokampu Stupice u Premanturi. Podsjetimo, plutajuća naftna mrlja uočena je u nedjelju u moru u Premanturi u općini Medulin. Mrlje u moru utvrđene su u tri uvale i u nedjelju je postavljeno oko 800 metara zaštitnih brana. Kamp vrvi turistima, a smrad se osjeti u neposrednoj blizini. Odmah po uočenju mrlje angažirane su vatrogasne snage, DVD-i, komunalne službe i sve relevantne institucije. Stanje u ponedjeljak je puno bolje.

- Situacija je deset puta bolja nego što je bila u nedjelju. U uvali iza nas je bilo puno onečišćenja, ostalo je nešto i počistit će se. Ima onečišćenja i na kamenčićima na obali koje će se izvaditi. Ti kamenčići će se samo ukloniti, a stijene će se prati pod tlakom kao što smo radili u Ližnjanu. To će raditi ovlaštena tvrtka. U nedjelju je na sanaciji radilo oko stotinjak ljudi koje je mobilizirao županijski vatrogasni zapovjednik, Dino Kozlevac. Vatrogasci, DVD službe, mještani, JU Kamenjak...svi koji su mogli odmah su došli. U tako kratkom vremenu u nedjelju poslijepodne svi su bili na pozicijama i to je pohvalno za cijeli sustav - kazala je lučka kapetanica Dolores Brenko Škerjanc.

Na pitanje zna li se od kuda je došla ta naftna mrlja, odgovorila je da se još uvijek ne zna.

- Ne zna se. Mogu potvrditi da je došlo sa mora, a istražne radnje su još uvijek u tijeku. Nije moguće da je to od nedavnog požara brodica u Medulinu. Tamo je bila neka druga vrsta onečišćenja - izjavila je.

Zahvaćene su prema sadašnjim informacijama tri uvale. Najkritičnija je upravo u Stupicama, a ostale dvije mrlje su manje.

- Zagađene su tri uvale i pratimo stanje. Nadamo se da neće biti više onečišćenja - kazali su stručnjaci.

Načelnik Medulina dodao je da taj eko incident neće ostaviti nikakvoga traga na turizam i turiste kojima vrvi kamp.

- Turisti dolaze do nas i pitaju o čemu se radi. Sve je pod kontrolom. Obalu ćemo vratiti čistu kakva je i bila do onečišćenja. Trenutno zbog čišćenja obale ne preporučuje se kupanje i uklanjaju se brane. U samoj uvali se ne kupa u moru dok se sve ne riješi i ne uzorkuje more da budemo sto posto sigurni u kvalitetu mora - izjavio je medulinski načelnik Ivan Kirac. Onečišćenja na okolnim otocima nije bilo. Obišli su se svi otoci medulinskog arhipelaga i nije zamijećeno onečišćenje. Dino Kozlevac izrazio je zadovoljstvo zbog ljudi koji su nakon onečišćenja prilazili i čudili se reakciji sustava te koliko ljudi, tehnike i opreme je u kratkom roku bilo u opticaju da se šteta što prije sanira.

- Rekao bi da je naša reakcija bila pravovremena. Cijeli sustav je spreman i turistima i građanima ćemo omogućiti da budu što sigurniji. Očekujem da za dan ili dva neće nitko znati da je tu nešto bilo - izjavio je zapovjednik Kozlevac.

