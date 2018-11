Sramota: Dokazano! Hrvati ne vole misliti svojom glavom

Hrvati vole otići po svoje mišljenje u stranku, partiju, kod šefa, u crkvu, općinu, ali misliti svojom glavom, kritički - e to nikako ne vole, i za takav se oportunizam spremaju od malih nogu!

To je rezultat zadnjeg istraživanja Svjetskog ekonomskog foruma. U kategoriji “poticanja kritičkog razmišljanja u obrazovanju” našli smo se na 136. od 140 mjesta, što je najniži rang koji je Hrvatska zabilježila na bilo kojoj rang listi. Uz nas su Angola, Gvineja, Maroko i Haiti. Na vrhu liste su SAD, Danska, Švicarska, Finska, Novi Zeland, Švedska, Nizozemska i Njemačka. Što je “kritičko razmišljanje?” To je stalno propitivanje svega - od svijeta oko nas do nas samih. To je odbijanje robovanja dogmama. Slijepa poslušnost - prema učiteljima ili vlastima - ne vodi dobru, nego stagnaciji i zaostajanju. Politolog Berto Šalaj smatra da idemo prema proizvodnji “fah idiota”.

- Početkom 90-ih znali smo da liberalna demokracija podrazumijeva određenu dozu kritičnosti zbog koje te katkad prozovu luđakom, ali bez toga nema progresa - kaže Šalaj pa zaključuje:

- Mi smo vještinu kritičkog razmišljanja posve zanemarili. Najbolji dokaz tome je naš obrazovni sustav. U njemu vidimo posvemašnji izostanak građanskog odgoja i obrazovanja. Mi ga ni danas nemamo. Imamo konfesionalni nauk koji promovira dogme suprotne kritičkom razmišljanju. Cjelovita kurikularna reforma je pala u vodu, a sad imamo izbacivanje i ovo malo društveno humanističkih predmeta iz kurikuluma. Mi pripremamo samo ‘fah idiote’ za tržište rada. Uz takav obrazovni sustav, uz stranački sustav koji čine mreže korupcije i klijentelizma, čiji temelj čine povlastice koje se ne smiju propitivati, dobivano društvo egzodusa...

Vrijeme je, dakle, za promjene.

