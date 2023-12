Sramota! Pravoslavnu crkvu u Bjelovaru išarali su ustaškim simbolima. Policija ih traži

Nepoznati počinitelji u noći na četvrtak vandalizirali su pravoslavnu crkvu sv.Trojice u Bjelovaru. Jutros su na fasadi osvanuli ustaški i nacistički simboli. Policija je potvrdila da su postupaju o dojavu koju su dobili danas oko 8 ujutro.

Na fasadi je ušato 'u', ustaški pozdrav 'za dom spremni' i 14/88, numerološka kombinacija omiljena među neonacistima gdje 14 označava slogan od 14 riječi na engleskom "We must secure the existence of our people and a future for white children", Davida Lanea, pripadnika rasističke organizacije The Order, dok 88 označava 'Heil Hitler', jer je osmo slovo u abecedi H.

Foto: Bjelovar live

Kako prenosi, Bjelovar.live, ovo nije prvi puta da je crkva bila na meti vandalizma.