Skandal u Dubrovniku: Kukasti križ napravili od drvenih klupa

U ponedjeljak ujutro na malonogometnom terenu s umjetnom travom u dubrovačkom naselju Hladnica osvanuo je kukasti križ, javlja Dubrovački vjesnik.

Foto: Dubrovački vjesnik

Netko je od drvenih klupa na centru napravio nacistički znak. Dubrovački vjesnik piše kako su građani pozvali policiju. Teren s umjetnom travom u Hladnici obnovljen je u ožujku ove godine i na njemu se igra turnir Hladnica 2019.

U nedjelju su veterani igrali polufinale, a odigrane su i dvije utakmice četvrtfinala glavnog turnira.

U srijedu su na rasporedu polufinala, u četvrtak je finale i zatvaranje turnira.

Foto: Dubrovački vjesnik

Crtače s Poljuda još traže

U lipnju 2015. godine svijet je obišla sramotna slika s poljudskog travnjaka. Huligani su spržili travu i na njoj uoči utakmice Hrvatske i Italije iscrtali znak Trećeg Reicha. Hrvatski i talijanski nogometaši nisu imali pojma da prvih 45 minuta trče po nacističkom znaku.

Poljud je te godine bio prazan zbog ustaških povika 'Za dom' na utakmici protiv Norveške u Maksimiru pa je Italija stigla na sablasno prazan Hajdukov stadion. Nakon utakmice nitko nije pričao o rezultatu. Uefa je kaznila HNS oduzimanjem boda u kvalifikacijama za Euro, s dvije domaće utakmice pred praznim tribinama, a HNS sa 100.000 eura.

Prekršajni sud u Splitu prošle je godine zbog svastike na terenu kaznio HNS i tadašnjeg izvršnog direktora Saveza Damira Vrbanovića, smatrajući ih odgovornima jer kao organizator utakmice nisu prekontrolirali teren.

No Visoki prekršajni sud ukinuo je presudu i postupak je vraćen na ponovno suđenje. Ročište je na Prekršajnom sudu u Splitu zakazano za 7. lipnja ove godine, no cijeli slučaj vjerojatno će otići u zastaru jer 10. lipnja bit će točno četiri godine od iscrtavanja svastike na Poljudu, što je rok za apsolutnu zastaru prekršajnog progona. Čak i da u jednom danu slučaj bude okončan, zastaru bi mogla prekinuti jedino pravomoćna presuda, koja sigurno neće biti donijeta do 10. lipnja.