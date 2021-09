Društvenim mrežama širi se snimka objavljena u Facebook grupi Split i okolo Splita na kojoj turist na Hvaru odluči sjesti na zidić i odmoriti. U nekom je trenutku malo i zadrijemao, a onda mu prilazi lokalac koji ga polije kantom vode.

Čovjek je bio vidno šokiran, a lokalac mu je dovikivao “F…k off! Vozi! Odi! Ajde!''. Čovjek koji je snimao video prevodi strancu što se događa i govori mu ''Go away, go away!''. Turist ih je na to pitao zašto ga tjeraju, na što ga je lokalac odgurnuo. Lokalni nasilnik na to govori ''Prebit ću ga!'', snimatelj mu dobacuje ''Ej Kiki'' i tu se snimka prekida.

Nije poznato zašto je ovaj turist dobio kantu vode po glavi, ali na kraju se ustao i otišao.

Iz policije kažu kako nisu imali prijava o nasilničkom ponašanju, a kažu i kako je moguće da se radi o incidentu iz 2017. godine.

– Poštovani vezano uz Vaš upit možemo Vas izvijestiti kako Policijska postaja Hvar tokom protekla 24 sata nije zaprimila dojavu niti je postupala po predmetnom događaju. Prema početnim informacijama kojima raspolažemo predmetni događaj se odvio u ljeto 2017.godine, a na okolnosti događaja izvršiti ćemo dodatne provjere – rekli su iz policije za Morski.hr.