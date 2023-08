Sramotni napad u Šibeniku: Dostavljača tukli lancem jer je nosio majicu Hajduka s Mišom?

Muškarac (57) pretučen je i završio je u šibenskoj bolnici nakon što je u srijedu ujutro napadnut.

Iz šibenske policije šturo su izvijestili da je do napada došlo oko 6.35 sati. Prvo je došlo do verbalnog, a potom i do fizičkog napada na 57-godišnjaka.

- U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, a po dovršetku ćemo vas obavijestiti o poduzetom - kažu iz policije.

Slobodna Dalmacija pak neslužbeno doznaje da su na dostavljača nasrnula dvojica mladića, a povod je, navodi se, bila majica s likom Miše Kovača koja je i dio Hajdukovih suvenira. Mladići su nasrnuli na radnika, potrgali mu majicu i potom ga još napali i ozlijedili lancem koji je bio povodac za psa kojeg su vodili.

Policija te navode nije još službeno komentirala, očevid je u tijeku, a navodno bi i kamere oko dućana trebale pomoći u istrazi.