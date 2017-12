Sraz titana: 'Penis mu nije dug pola metra, to je samo koža!'

Jonah Falcon (47), drugi čovjek na svijetu s najvećim penisom, optužio je "prvaka" za varanje.

Tvrdi kako je Roberto Esquivel Cabrera, čiji je penis dugačak skoro pola metra, pomoću utega rastegnuo kožicu, odnosno perpucijum, dok mu je ostatak penisa zapravo potpuno prosječne duljine. Čak i doktori smatraju da bi Cabrera mogao imati normalan život kada bi se podvrgnuo operaciji. Dodali su i kako je kao tinejdžer rastezao penis jer je bio opsjednut njegovom duljinom, javlja Mirror.

Zbog optužba o "lažnom najduljem penisu", podvrgnuo se raznim pregledima. U bolnici u Saltillu doktori su utvrdili da, prema skeniranom, Cabrera doista drži rekord. No, jedan od doktora izjavio je da je "glavni dio penisa dugačak 15 centimetara", dok je sve ostalo samo višak kože.

Cabrera je nedavno izjavio kako spada u registar radno onesposobljenih osoba upravo zbog svoje muškosti. Kazao je kako ne može raditi jer nije sposoban niti kleknuti te kako mu je svaka uniforma preuska na krucijalnom djelu. Iako dobiva financijsku potporu države, objasnio je kako mu taj novac nije dovoljan te se često oslanja na "banke hrane".

Redateljima porno filmova postao je zanimljiv već 2015. godine kada je objavljen video u kojem mjeri duljinu muškosti, a trenutno razmatraju opciju da ga agnažiraju za nekoliko filmova.

Doktori su Cabreri preporučili da bi trebao otići na operaciju, no on to uporno odbija.

- Rekli smo mu: 'Gospodine Roberto, najbolja stvar za vas je da vam doktori pomognu imati normalan oblik penisa tako da vas ne boli, da možete imati normalne seksualne odnose i djecu.' No on to nije prihvatio, radije će imati penis dulji od ostalih - izjavio je doktor Gonzalez, Cabrerov liječnik.

Falcon, koji je prvotno držao rekord najduljeg penisa, ima muškost duljine 34 centimetra.