Srbin ga spasio od Srba i zato su ga ubili: 'Moj Srđan nije umro, on živi u svakom čovjeku'

Srbin Srđan Aleksić preminuo je na današnji dan prije 30 godina jer je u Trebinju pokušavao zaštititi sunarodnjaka muslimana Alena Glavovića. Njegov čin naljutio je pripadnike vojske Republike Srpske, kojoj je sam pripadao, te su ga brutalno pretukli. Završio je u komi nakon napada 21. siječnja, a šest dana kasnije je preminuo.

Mladićev otac Rade napisao je tada na osmrtnici: 'Umro je obavljajući svoju ljudsku dužnost'.

Kako je ispričao za Dnevni avaz, svake godine mu je sve teže na ovaj dan doći na grob sinu, jer i njemu se godine broje i prolaze u tuzi ali i ponosu.

- Gledam vas, gledam mladi svijet, koji priznaje Srđana i znam da Srđan nije umro. Dobro bi bilo da nikada ne umre nijedno djelo kao što je Srđanovo djelo, već da pruži čovjeku putokaz za dobrotu, blagostanje i uništavanje svakoga zla na zemlji. To je malo teško, ali kad bi mlade tako odgajali, to bi se i dogodilo - rekao je Rade Aleksić.

Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine Trebinja, kaže da Srđanovo djelo, kao i djela drugih heroja pokazuju ratno bezumlje i pomažu u mirnodopskom zbližavanju. Inače, u Trebinju sportski kompleks i plivački miting nose Srđanovo ime.

- Danas se osjećam umorno, tužno, ali u istom trenutku i ponosno i radosno jer moj Srđo nije umro, on živi u svakom čovjeku. Prije svega u meni i njegovim najbližima, ali i u svim prijateljima. Ja ga nekako vidim u svakom čovjeku koga sretnem na ulici, pogotovo mladom čovjeku i kada me on pozdravi sa "kako ste čika Rade", to je meni kao da me pozdravilo moje unuče, a Srđanovo dijete - rekao je Rade.

Kaže da ga svake godine na današnji dan nazove i Alen Glavović. On je nakon rata preselio u švedski Malmö.

