<p>Srđan Mlađan svjedočio je u četvrtak na sudu u Varaždinu na suđenju <strong>Dariju Šišakoviću</strong> (30) kojeg se tereti da je 19. ožujka 2015. godine u zatvoru u Lepoglavi više puta utegom u glavu udario <strong>Roberta Matanića</strong>, osuđenog za sudjelovanje u ubojstvu<strong> Ive Pukanića</strong> i<strong> Nike Franjića</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Srđan Mlađan svjedoči </strong></p><p>I Mlađan i Šišaković su imali vezane ruke i noge kada su došli u sudnicu. Tek na zahtjev sutkinje su im odvezane ruke. U sudnici su s njima bili naoružani policajci, njih sedam, a i ispred zgrade suda bilo je nekoliko naoružanih specijalaca s automatskim puškama.</p><p>- Nisam vidio što se dogodilo. U tom trenu bio sam u teretani na "benču" i dizao utege. Odjednom sam vidio pravosudne policajce kako trče, vikali su mi da odem odatle. Sve se dogodilo u sekundi. Još nekoliko zatvorenika je bilo u teretani tada - rekao je. </p><p>Mlađan je na sudu rekao kako samo pretpostavlja da je Šišaković bio taj dan u teretani jer je on bio s njime u šetnji taj dan. Kaže kako nije 100 posto siguran. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gotovo ročište </strong></p><p>- Vidio sam samo Matanića kako leži bez svijesti. Odjednom je nastala strka i ništa drugo nisam vidio. U Matanićevoj blizini vidio sam samo policajca koji je provjeravao kako je Matanić. Morali smo napustiti teretani tako da sam odmah udaljen odande - rekao je na suđenju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Srđan Mlađan na suđenju </strong></p><p>- Kad sam Matanića vidio na tlu, već sam mislio da je mrtav - rekao je. Istaknuo je da su Šišković i Matanić bili u dobrim odnosima, a često su i vježbali zajedno, te da ne vidi razlog zašto bi ga Šišković napao. </p><p>Podsjetimo, optužnica protiv Šišakovića je podignuta još u rujnu 2015., no suđenje se oduljilo jer je Matanić bio u komi, a potom i u vegetativnom stanju. U napadu mu je trajno ozlijeđen mozak i ne može govoriti. On se i dalje nalazi u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu i nije u stanju svjedočiti. Još je uvijek nepoznat motiv pokušaja ubojstva jer su Šišaković i Matanić u zatvoru bili bliski. </p><p>Matanić je za sudjelovanje u ubojstvu Ive Pukanića i Nikole Franjića osuđen na 35 godina zatvora. Dario Šišaković 2011. godine ubio je profesoricu sociologije i kroatistike <strong>Dijanu Ćulibrk</strong>. Ubo ju je 31 put. Šišaković je ubojstvo priznao, a govorio je da mu je dugovala 700 kuna. Osuđen je na 15 godina zatvora.</p>