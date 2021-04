Čekaju se odluke lokalnih stožera o modelima provedbe nastave po županijama. Kako su nas izvijestili iz Gradskog ureda za obrazovanje u Zagrebu, prijedlog koji je išao stožeru je da se zadrži trenutni model nastave od 26. travnja. To znači da bi i idući tjedan svi srednjoškolci osim maturanata nastavu slušali online. Učenici osnovnih škola i maturanti nastavili bi ići u školu na redovitu nastavu.

U Istarskoj županiji već je potvrđeno da će se i idući tjedan zadržati model kakav je trenutno na snazi, a to je da u školu na nastavu idu samo učenici od 1. do 4. razreda osnovne i maturanti, a ostali slušaju nastavu online.

U Osječko-baranjskoj županiji, iako imaju povećanje broja zaraženih među učenicima, nisu odredili prelazak na C model, javlja portal srednja.hr.

- Preporuka Stožera civilne zaštite OBŽ da, gdje god je moguće, škole primjenjuju B model nastave i dalje ostaje na snazi, odnosno do 30. travnja. U odnosu na prethodni tjedan, epidemiološka situacija u školama na području županije je nešto lošija. Prije sedam dana pozitivno na koronavirus bilo je 35 učenika, a sada ih je 66, u samoizolaciji je bilo 290, a sada je dvostruko više. Međutim, u odnosu na ukupan broj učenika to nije toliko da bi bio potreban pritisak Stožera na prelazak na model C - kazao je načelnik Ivan Hampovčan nakon sjednice Stožera.

Inače. ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je kako se povećava broj zaposlenih u školama i vrtićima koji se prijavljuju za cijepljenje.

- Sada smo na u Dubrovniku 31 posto, i bilo bi dobro da naraste do oko 40 posto. Kada bi se uzelo u obzir 12 posto osoba koje su preboljele, bili bismo blizu 60 posto - kazao je prije sjednice Vlade, dodajući kako bi bilo zadovoljavajuće da procijepljenost u jednom sustavu dosegne 60 posto, ali bi bilo dobro da bude i više.

Fuchs je kazao i da je u početku bila slična situacija sa cijepljenjem među medicinskim radnicima, a sada je procijepljenost u tom sustavu na 70 posto. Nada se takvom razvoju događaja i među prosvjetnim radnicima.

Podsjetimo, prema podacima koje je objavilo ministarstvo u utorak, a nakon provedene ankete među prosvjetarima i drugim zaposlenicima škola, za cijepljenje se izjasnilo između 35 i 40 posto zaposlenika. Fuchs je izjavio kako je začuđen malim odazivom.

Na to su reagirali sindikati i nastavničke grupe, upozorivši kako u anketi uopće nije bilo opcije za izjašnjavanje onih koji su se već cijepili, ili preboljeli koronu u posljednjih nekoliko mjeseci. Istovremeno, nastavnici se cijepe organizirano u nekoliko županija, ili u svome aranžmanu, pa ovi podaci nisu točni, upozorili su.