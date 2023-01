Sretan kraj potrage: Ivana je Vandu nakon 8 dana našla kod mehaničara, prepala se petarde

Osam dana trajala je potraga za kujicom Vandom koja je od kuće pobjegla uslijed novogodišnje pucnjave petardi i vatrometa u Dugom Dolu kod Krnjaka u okolici Karlovca. Vlasnica Ivana Držaić bila je izvan sebe kad je pas nestao jer se prepao petarde, te pobjegao u smjeru sela.

Danima su lijepili letke i tragali za Vandom, a Ivana je nakon sretnog kraja potrage na Facebooku zahvalila svima koji su joj pomagali.

- 3. siječnja doznali smo da ju je Janko Mačešić u Dugom Dolu na Novu godinu vidio i mazio, ali je nije htio uzeti jer "neće uzeti tuđeg psa" za kojeg se vidi da je njegovan. No trebao je. Od tada joj se gubi svaki trag - započela je Ivana priču o Vandinom nestanku.

- Letke smo polijepili i svaki dan 7 dana obilazili teren što po kućama što po zaseocima i šumama i to triput na dan. Bezuspješno. Zatim slijede lažne dojave jer naiđe sličan pas no ili je muški ili je dugodlaki. Ne mogu opisati kolika je to agonija bila za mene i kao trudnicu. Sto pitanja, da li joj je hladno da li se boji da li je gladna, gdje je, doma je najsigurnije (iako ju nisam zaštitila tada u sred podneva). U potragu smo htjeli uključiti dron i potražnog psa - napisala je Ivana.

- Danas sjedim kod Silvije nakon povratka sa mise iz Nacionalnog svetišta Svetog Josipa, zazvonio je mobitel s druge strane čujem "Dobar dan da li ste našli psa?" Rekoh ne. Kaže čovjek kod mene je u kanalu (pomislih uginula, krećem odmah iz istih stopa, vozim, jurim ulazim u dvorište, a Vanda 8 dana provela gladna i žedna u kanalu mehaničarske radionice 4 kilometra od naše kuće. Prošle smo Silvija i ja, ja sama i moj suprug tuda uz tu kuću uz samu cestu preko 50 puta misleći otišla je u šumu. Nije ju nitko vidio po kućama između 3. i 5. dana bi došla tražila hranu negdje kod nekoga, ma rekoh ona je otišla šumom dalje kilometrima tko zna da li je živa ne misleći uopće da je ostala tu gdje je viđena jer je slučajno upala skrivajući se od daljnjega pucanja - opisala je Ivana.

- Kanal je dubok 2 metra bez izlaza (onaj za popravak podvozja vozila). Čovjek ju nije izvadio dok nisam došla za svaki slučaj. Trčao je preko ceste po letak na stupu zalijepljen kaže to je taj pas idem zvati ženu. Zanimljivo nije cvilila nije lajala, a gladna žedna i drugi psi tuda šetaju kada je začula moj glas krenulo je skičanje i veselje. Častim ljude kupim Pelinkovac, pive, svega i nazdravimo za jednu divnu priču i sretan kraj. Da jednom drugom čovjeku nije otpao auspuh i da mu on nije išao pomoći ne bi ju našli još nekoliko dana, a do tada što bi bilo kad bi bilo što od žeđi što od gladi. Zanimljivo da nije lajala iz jame! U svakom zlu neko dobro.Tu je bila zaštićena od hladnoće, od vjetra i daljnjeg izbezumljenog bježanja - zaključuje Ivana i dodaje kako će Vandi kupiti tracker.

Inače, Vanda je od straha bježala i prije. Prvi put je pobjegla zbog petardi 1.1.2018. godine.

