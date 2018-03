Sretni dućan u Čepinu: Dva su milijunaša tamo uplatila listiće

O Mate, ti došao po dobitak! Jesi ponio vreću neku, pitali su jučer u zezanciji čovjeka koji je tek ušao u poslovnicu Hrvatske lutrije u Čepinu, u Ulici kralja Zvonimira.

- A jesam - rekao je čovjek te pokazao vrećicu s kruhom i mlijekom. Naime, upravo na tome mjestu u četvrtak u 17 sati uplaćen je dobitni listić Lota 6/45, čiji je vlasnik preko noći postao bogatiji za više od 10 milijuna kuna.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Svaka čast dobitniku i drago mi je da je baš iz Čepina jer mi ovdje imamo stvarno predane sudionike igara na sreću. Većina njih uglavnom mi dolazi redovito i poznajem ih, ali neki budu u prolazu pa uplate listić. Ne znam tko je dobitnik, teško mi je nagađati, jer u poslovnicu svakodnevno uđe mnogo ljudi. Čepinci se vole kladiti - kaže Ljiljana Hiršinger, djelatnica Hrvatske lutrije. Dobitnik joj se, kaže, nije javio, no ni ne mora. On ima pravo javiti se samo u centralu Lutrije i u tajnosti podignuti svoj dobitak. No Čepinci vjeruju kako će se vrlo brzo saznati tko je dobio novac jer žive u malome mjestu u kojem se sve tajne saznaju.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Uvijek mi je drago kad čujem da je novac dobio netko u Slavoniji. U našoj poslovnici smo već imali jedan milijunski dobitak prije nekoliko godina. Mislim da se radilo o 2,5 milijuna kuna, ali taj je dobitnik nakon nekog vremena došao u poslovnicu i počastio nas - kaže Ljiljana dodajući kako se u ovom slučaju sigurno radi o dobitniku koji redovito igra loto i prati sve što se događa jer je dobro znao da je uvedeno novo pravilo.

Dosad su Loto 6/45 izvlačili samo nedjeljom, a po novom izvlačenje će biti i četvrtkom.

Prvo izvlačenje Lota 6/45, tad zvanog Loto Fortuna 6/45, održano je još 1988.

Slavonci su stvarno bili sretne ruke ove godine.

U veljači je u Slavonskom Brodu na EuroJackpotu osvojen dobitak 5+1 vrijedan više od 26 milijuna kuna, dok su u ožujku u Hrvatskoj osvojene dvije petice vrijedne po 1,157.945,24 kune.

Iz Hrvatske Lutrije, koja slavi 45. rođendan, priopćili su da su u ovih gotovo pola stoljeća podijelili dobitke vrijedne gotovo devet milijardi kuna.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

‘U ovih 45 godina izdvojeno je 2,5 mlrd. kn za društveno korisne djelatnosti’

Zahvaljujući uplatama u ovih 45 godina izdvojeno je 2,5 milijardi kuna za društveno korisne djelatnosti, priopćili su iz Hrvatske Lutrije.

- Još jedan od načina isticanja one najvažnije uloge - društvene je i javni natječaj za donacije ukupne vrijednosti 450.000 kuna objavljen upravo na Međunarodni dan sreće. Na ovaj način, osim kroz državni proračun, pruža se mogućnost izravne podrške svim organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti. Hrvatska Lutrija bila je i domaćin međunarodnog PR/Communication & Social Media seminara koji je okupio 50 sudionika i stručnjaka iz 18 zemalja. Hrvatska Lutrija je sve sudionike odvela na jednu od najznačajnijih izložbi na ovom prostoru “Nikola Tesla - Mind from the future”. Multimedijski spektakl oduševio je sve nazočne koji su se ovom prilikom mogli upoznati s brojnim nepoznatim detaljima iz Teslina života - priopćili su iz Hrvatske Lutrije.