Sretnica iz Šibenika osvojila je 100.000 € na nagradnoj igri: 'Nisam još svjesna dobitka'

U drugom izvlačenju glavne nagrade Cro Casino nagradne igre, održanog 2. rujna, potrošačku karticu s 100.000,00 eura osvojila je sretna dobitnica iz Šibenika. Ona je zbog zdravstvenih razloga bila primorana provoditi vrijeme u kući, a njena sestra joj je pokazala Cro Casino online igre koje su joj malo ispunile vrijeme:

- Puno mi je to pomoglo da se malo zabavim i zaboravim na teškoće. Uvijek si stavim limit kojeg ne prekoračim i tako se igram. Nekad dobijem, nekad ne, ali mi bude uzbudljivo i zabavno.

Da je osvojila 100.000 eura na potrošačkoj kartici nije ni slutila:

- Pratila sam vijesti kad je bilo prvo izvlačenje za dobitnika, ali poslije sam na to potpuno zaboravila. Kad su mi javili da sam baš ja osvojila karticu, i to s tolikim iznosom, ostala sam blago rečeno zatečena. Ja sam uvijek bila pomalo nevjerni Toma, nikad nisam vjerovala da to netko kao ja može osvojiti…

Sa svojom karticom može obaviti shopping gdje god i kad god poželi.

- Nisam još baš svjesna dobitka, i činjenice da si sad ipak mogu priuštiti i onaj malo bolji parfem - kroz smijeh je podijelila.

Svoju karticu iskoristit će kako bi sebi ali i svojim najmilijima uljepšala svakodnevicu.

- Kako kome bude trebalo, ja ću im pomoći. Sada će na red doći i neka lijepa putovanja koja si prije ne bi priuštila - zaključila je sretna dobitnica.

1. listopada održano je izvlačenje za trećeg po redu dobitnika 100.000,00 eura na potrošačkoj kartici u nagradnoj igri CroCasina online.