Srpski ministar ispričao kako je zavodio holivudsku zvijedu: Sve dogovorimo i Vučić me zezne!

Srpska politička scena ponekad je kao reality show. Siniša Mali je ministar financija i gostovao je u 'Ami G Showu' gdje je otkrio da je umalo osvojio holivudsku zvijezdu Hilary Swank. Ali sve je zeznuo Aleksandar Vučić koji ga je poslao u Teheran!

289018973 | Foto: Profimedia

Ide mi, izmišljam, lijevo, desno...

Mali je ispričao da je to bilo 2016. godine u Parizu na Roland Garrosu. Te godine Ðokovic je prvi put osvojio Grand Slam na 'šljaci', a Mali je sve pratio s tribina. Bilo je tu i ostalih zvijezda, a medu njima i tada ranjiva Hilary Swank.

- Ona je dan ili dva prekinula s deckom. Mi se dogovorili da ćemo se naci na US Openu. Pogledam mobitel, a ono Vučić me zvao sto puta. Nisam znao da ce me vidjeti na RTS-u, oni su prikazivali tribine na Roland Garrosu, Hilary je bila u kadru, a ja uz nju - rekao je Siniša Mali i ispričao kako je 'pecao'.

- Ja sam prvi došao i prepoznao sam je. Bio sam relativno mlad, sjeo kraj nje i počeo razgovor. Vidim ja lijepo to ide, dao sam sve od sebe, izmišljao, lijevo, desno... I dogovorimo mi sve da se vidimo u Americi - priča šarmer Mali.

Kad je vidio propuštene pozive od Vučića, odmah je nazvao šefa.

- On je odmah krenuo 'što ćeš ti samo?' Ja sam mu rekao 'Pa Nole je pobijedio, sve je super'. A on mi kaže da moram u Teheran potpisati sporazum o suradnji. A ja se već dogovorio s Hilary Swank da ćemo se naci na US Openu. Nisam joj to mogao objasniti, kako sad umjesto Amerike moram u Iran. I to je bio kraj. Nisam imao njezin broj i to je bilo gotovo. Predsjednik je to spriječio - ispričao je.