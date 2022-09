Srpski političar Nenad Čanak: Rusija je Treći Reich 21. stoljeća, šire svoju propagandu u Srbiji

Bolje je prvenstveno zato što nema rata, a rat je uvijek izgovor za najgore stvari. Što se tiče položaja Hrvata u Vojvodini - Tomislav Žigmanov ušao je u parlament Srbije kao predstavnik, rekao je Nenad Čanak o stanju u Srbiji.

Republički zastupnik i predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak u emisiji Nedjeljom u 2 komentirao je stanje u Srbiji, odnosu prema Rusiji te neredima na Europrideu.

Komentirao je i Europride u Beogradu, gdje je zabilježeno mnogo napada na članove povorke.

- Ono što gledamo, uglavnom je šminka za naivne. Ovo je bio 'nagodbenjački Pride'. Nije bio ni kompromisni - baš se radilo o nagodbi. To mi se nije svidjelo. Imamo 'pajaca'. On je ministar unutarnjih poslova u odlazećoj vladi. Aleksandar Vulin, ako ste čuli za taj oblik života. Već se 'izlupetao' da to nije parada, nego 'policijsko sprovođenje sudionika na koncertu - kazao je Čanak.

- Europride u Beogradu provođenim u laboratorijskim uvjetima'. To što nije bilo nasilja niti je uspjeh niti će se time nešto promijeniti. Samo se ogolila činjenica da ovog trenutka u Srbiji vlada tip 'dogovorne politike' - smatra.

- Kakve nošnje, kakve tradicije. To su priče za malu djecu. To su izgovori kakve gledam cijeli život - nastavlja.

Po pitanju odnosa s Rusijom kaže da je Rusku Federaciju na čelu s Vladimirom Putinom 'Treći Reich 21. stoljeća'.

- Radi se, kaže - o zločincima koji imaju pretenzije prema drugim državama i asimiliraju druge narode pod izlikom 'rasne čistoće'. A to im, kao i uvijek dosad služi - za obračun s neistomišljenicima - kaže Čanak.

- Javna je tajna da Rusi u Srbiji financiraju desničarske grupacije, Crkva Srbije je ispostava moskovske Crkve - kaže.

