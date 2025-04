Srušio dionice da zaradi? 'Burza će tek za pola godine pokazati za koga je pad bio dobar'

Nakon što je početkom tjedna najavama o podizanju carina izazvao snažan pad burzi, počevši od Wall Streeta, američki predsjednik Donald Trump iznenadnim je preokretom o odgodi carina izazvao snažan skok na svjetskim burzama. Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks skočio 9,5 posto, što je njegov najveći dnevni skok u posljednjih 17 godina, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump odgodio primjenu dodatnih, recipročnih carina za sve zemlje, osim za Kinu.

Trump je samo nekoliko sati prije te odgode "zakuhao" burze, koje su se "valjale" između minusa i plusa.

- Ovo je sjajno vrijeme za kupnju - napisao je Trump.

Ni četiri sata kasnije stigla je i njegova potvrda da se odgađaju carine. I burze su odletjele u nebo.

'Ovo što je Trump izveo nerazumljivo iz ekonomskih i političkih razloga'

Ekonomski analitičar Damir Novotny kaže kako je uobičajena praksa da na burzi neki zarađuju dok burza pada jer tad kupuju udjele.

- Dionice nisu imale razloga tako naglo se srušiti jer su američka, europska i azijska ekonomija u dobrom stanju. Svi su blizu nulte stope nezaposlenosti, a poduzeća stvaraju profite. Nije bilo naznaka pojave krize, ali je ovo što je Trump izveo nerazumljivo iz ekonomskih i političkih razloga pa je to uzrujalo investitore i stvorilo nesigurnost na burzi - kaže Novotny u razgovoru za 24sata.

To bi se moglo, kaže, protumačiti kao "prvo udaram, pa pregovaram".

- Vjerojatniji su sad pregovori, osim s Kinom zbog geopolitičkih razloga. Trump će sad pregovarati s Kanadom, Meksikom i Europom. Rusija je sad izuzeta iz carina radi političkih razloga. A i Kini uvodi dodatne carine jer misli da će ih prisiliti na ustupke. Pitanje je kako će otvoriti pregovore s njima. Inače, ovo s Kinom može imati pozitivne učinke na europsku ekonomiju zbog toga što bi Kina mogla jeftinu robu usmjeriti na europsko tržište i smanjiti inflatorne pritiske - zaključuje Novotny.

Ekonomski analitičar Petar Vušković za 24sata ističe kako je nagli rast burzi izvrstan.

- Ovo su sjajne ekonomske vijesti, kao ekonomist mogu pozdraviti uvođenje moratorija nad carinama, pa makar iduća tri mjeseca. Ovakve vijesti u sebi imaju politički, ekonomski i psihološki kontekst. Naravno da su burze pozitivno reagirale. To je uvijek tako jer investitori, špekulanti, prate sve informacije i sve ono što je izgovoreno, tako da ima utjecaja na investicijske odluke - rekao je za 24sata ekonomski analitičar Petar Vušković.

'Jedna informacija može izazvati kaos'

Dobro je ističe to što je opet zavladao optimizam jer bez njega, dodaje, nema ekonomskog napretka, kao ni bez ekonomske slobode.

A upravo je ekonomska sloboda ta koja donosi vrijednost, dok s druge strane, kaže, ekonomski ratovi i carine stvaraju razdor i gubitak poslovnog partnerstva.

- Ono što vidim kao problem je to što je to prije svega jedna kratkoročna mjera. Dobro je da se s jedne strane makroekonomska politika stabilizira, da se stabiliziraju tržišta, no ostaje pitanje što će biti nakon nekoliko mjeseci. Neizvjesnosti će opet biti prisutna, a to u ekonomskom smislu znači rizik, 2025. će biti vrlo izazovna u ekonomskom smislu - zaključuje Vušković.

Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić ističe kako "špekulanti koriste situaciju kad burza padne pa kupuju dionice".

Za šest mjeseci do godine dana vidjet će se kaže "u kojem će smjeru ići nova svjetska trgovina kao posljedica Trumpove igre s carinama".

- Burza je takva da jedna informacije može proizvesti kaos. Burza će tek za pola godine pokazati za koga je pad burzi bio negativan, a za koga pozitivan, jer i dalje ljudi kupuju, a treba vidjeti koliko će kupovati kad porastu cijene. Sad nas čekaju tri mjeseca smirivanja terena, dok traju pregovori oko carina - zaključuje ekonomist Jurčić.