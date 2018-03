Srušio se američki vojni avion u Floridi, oba pilota su iskočila

Američki borbeni zrakoplov F-18 srušio se kod Key Westa, u Floridi, javlja RT.

Oba pilota su na vrijeme uspjela iskočiti iz letjelice i u tijeku je njihovo spašavanje.

Avion se srušio tijekom vojne vježbe, rekao je zapovjednik u mornarici Mike Kafka.

Nije zasad poznato je li do nesreće došlo u trenutku kad je avion bio iznad zemlje ili vode. Na društvenim mrežama objavljene su se fotografije spasilačkog helikoptera iznad mjesta na kojem je navodno došlo do nesreće.

Holy crap, just saw a nAvy jet crash and explode @NASKeyWest Praying he ejected pic.twitter.com/puPmy2zkRF