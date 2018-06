Stabla pala na cestu, auti su zaglavili u vodi, iskrili kabeli...

Kao što je bilo i najavljeno, nevrijeme i pad temperature je zahvatilo i Istru. U Istrametu javljaju da je jaka kiša zahvatila jug Istre i uzrokovala probleme na cestama. Poplave su zabilježene u brojnim istarskim mjestima pa tako i u Puli gdje su pojedini automobili ostali "zarobljeni"u bujicama vode.

Vatrogasci Istre imali su pune ruke posla. "Do podneva u petak smo imali 25 intervencija na rovinjskom i pulskom području. Stabla su pala na cestu uslijed nevremena. Rješavali smo i polomljene grane na tlu, prodiranje vode u prizemne prostorije...,sve te intervencije smo do sad odradili uspješno"rekao je Dino Kozlevac, županijski vatrogasni zapovjednik.

Na pojedinim mjestima došlo je i do iskrenja električnih kablova, a na sreću nije bilo dojava o ozlijeđenim osobama. Do 11 sati najviše kiše palo na području Rovinja i to oko 90 mm!

Time je značajno premašen mjesečni prosjek koji iznosi oko 70 mm. Kiša u Rovinju bila je praćena naletom silovitog vjetra promjenjivog smjera.

Na pulskome području je palo oko 50 mm kiše.

Kiša i u ostatku zemlje, a onda bura

Kišovito vrijeme prevladava i u ostatku zemlje, a temperature su u većini krajeve i za 10 stupnjeva niže u odnosu na jučer. Iako će se do kraja dana oborine smiriti, temperature će cijeli vikend biti primjerenije ranom proljeću nego ljeto. Dojam hladnoće na Jadranu pojačavat će i bura koja će zapuhati tijekom dana.

Sutra će biti sunčano, na kopnu uz umjerenu naoblaku. Još u noći i ujutro na krajnjem jugu oblačnije uz malo kiše ili poneki pljusak, a u unutrašnjosti je moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno planinskih lanaca s olujnim udarima, a poslijepodne prolazno sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, na Jadranu između 14 i 19, a najviša dnevna od 17 do 22 na kopnu te od 23 do 27 °C na obali i otocima.