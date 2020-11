'Stalno mi prijete, žele me preplašiti, ali ih se ne bojim'

Ovo nije prvi put da se susrećem s govorom mržnje. Nakon istupa na temu Bleiburga i napada na Srbe u Supetru suočila sam se s govorom mržnje na Facebooku, kaže Ivana Marković

<p>Gradonačelnica Supetra Ivana Marković (41) iz SDP-a progovara o prijetnjama i uhođenju s kojima je suočena u posljednje vrijeme. S prvim prijetnjama i govorom mržnje susrela se nakon što je odbila dati novac za Bleiburg i nakon napada na sezonce među kojima je bilo i Srba u njezinu gradu. </p><p><strong>24sata: Nedavno ste ponovno bili na policiji. Mjesecima se nosite s prijetnjama, omalovažavanjem, pa i uhođenjem. Kad je i kako sve počelo?</strong></p><p>Prije nekih osam ili devet mjeseci na društvenim mrežama je otvoren lažan profil, a cilj mu je bavite se sa mnom, mojim privatnim životom, bavi se mojom obitelji, ali i na neki način uhođenjem jer na tom profilu su objavljena moja kretanja, odlazak na put, tko me dočekao u Splitu, s kim sam se vratila, fotografirali su mi auto, iznosile su se stvari iz mog privatnog života, komentirali prijatelji i suradnici na najgore moguće načine. Otišla sam zbog toga na policiju i interesirala se na koji način se mogu boriti protiv toga. </p><p><strong>24sata: Nakon što ste sve prijavili policiji, je li nešto poduzeto kako bi vas se zaštitilo?</strong></p><p>Prije dva tjedna imala sam konkretnu prijetnju, o kojoj ne smijem detaljno govoriti jer sam potpisala izjavu o tajnosti. </p><p><strong>24sata: Raniji odlasci policiji, jesu li oni urodili nečim konkretnim?</strong></p><p>Ranije se sve svelo na razgovor budući da u komentarima i statusima nije bilo nekih elemenata kaznenog djela. Uputili su me da pokrenem privatnu tužbu. Kako se radi o lažnom profilu i nepoznatom počinitelju, nisam se u to upuštala. Shvatila sam da to neće imati nikakav epilog. Osjećala sam se nemoćnom, a sve to uznemirilo je moju obitelj, prijatelje, ali i poznanike. </p><p><strong>24sata: Osjećate li se sigurno? Kako se vi i obitelj nosite s cijelom situacijom? </strong></p><p>Ovo nije prvi put da se susrećem s govorom mržnje. Nakon istupa na temu Bleiburga i napada na Srbe u Supetru suočila sam se s govorom mržnje na Facebooku. Sve sam prijavila policiji u Splitu i nikad me nitko na tu temu nije nazvao. Nakon toga pojavio se lažni profil, koji se sustavno bavi sa mnom, mojom obitelji i prijateljima. Imaju samo jedan cilj, a to je psihički me destabilizirati, preplašiti i prikazati kao moralno upitnu osobu, a ja nemam mogućnost na to odgovoriti jer mi ne pada na pamet odgovarati na njihove poruke. Ne mogu reći da se osjećam nesigurno i da se bojim, jer u sebi imam više snage nego što sam mislila. O meni govore moj rad, djela i rezultati. Vjerujem da će se naći počinitelj, a onda ću poduzeti sve pravne radnje koje mi stoje na raspolaganju. </p><p><strong>24sata: Sumnjate li tko bi mogao stajati iza tih lažnih profila? Mislite li da je ovo način kojim vas žele eliminirati iz političke arene?</strong> </p><p>Apsolutno, sumnjam da iza svega stoji oporba, jer neki podaci koji su dostupni samo vijećnicima putem e-sjednica u roku od nekoliko sati nađu se na tim profilima jer ‘obični građani’ nemaju takve informacije niti ih mogu dobiti u tako kratkom vremenu. Uz to nije ni bilo zahtjeva građana putem prava na pristup informacijama da im se neke od tih informacija dostave. Smatram da je ovo na neki način priprema za predstojeće lokalne izbore, a na najgrublji način i vrlo prljavim metodama ide se protiv mene. </p><p><strong>24sata: Kako funkcionirate u ovoj situaciji? </strong></p><p>Iskreno, pokušavam ne čitati te objave, ali nemoguće je izbjeći da taj sadržaj dođe do mene. Ljudi me zaustavljaju na ulici, a o tome me pitaju kolege i prijatelji. Kad sam našla posljednju prijetnju, ja, ali i kolege u upravi, bili smo dosta potreseni. No život ide dalje i ne mogu reći da se bojim. Da mi je ugodno, nije. Čak su i banci poslali poruku da dobro pripaze na mene. </p><p><strong>24sata: Imate li informaciju, suočavaju li se i vaše kolegice sa sličnim prijetnjama?</strong> </p><p>Nakon što sam objavila s čime se suočavam, javile su mi se dvije kolegice. Jedna je moja stranačka kolegica, Jasenka Auguštan Pentek, koja proživljava slične stvari kao ja, samo koliko znam, nije imala konkretnu prijetnju. Druga je gradonačelnica Orahovice Ana-Marija Petin, koju osobno ne znam, ali javila mi se i ispričala što sve proživljava posljednjih mjeseci. Ključan problem je što u javnosti vlada percepcija kako mi kao političari moramo biti spremni na sve, ali to treba mijenjati. Ulaskom u politiku bila sam svjesna u što se upuštam, da se može i treba preispitivati, pa i kritizirati moj rad. No prijetnje, poruke mržnje, diranje obitelji i prijatelja, praćenje i uhođenje, to je nedopustivo. </p><p><strong>24sata: Govor mržnje prisutan je već dugo na društvenim mrežama, premijer je najavio borbu protiv radikalizacije u društvu. Koja je vaša ključna poruka Vladi?</strong></p><p>Svi mi koji smo na nekim dužnostima, bilo na lokalnoj ili državnoj razini, ne smijemo kalkulirati i trebamo jasno osuditi govor mržnje. Jasno se mora dati do znanja da govor mržnje nije prihvatljiv i tu ne smije biti iznimki. Nužno je otvoriti raspravu, a sve kako bi se donio poseban zakon koji treba regulirati odgovornost društvenih mreža za sadržaje koje objavljuju korisnici. </p>