'Stalno su me tukli, prijetili su da će mi odrezati uši... Uboli su me nožem i pitali kakvu bi smrt'

Zbog plaćeničkih aktivnosti osuđeni ste na smrt, rekao je sud u okupiranom Donjecku 28-godišnjem Britancu Aidenu Aslinu u lipnju. Rekli su mu da će ga strijeljati.

No, posredstvom Saudijaca, Aslin je, zajedno s našim Vjekoslavom Prebegom, ipak pušten iz ruskog zatvoreništva te se vratio na otok.

S novinarima Suna podijelio je svoju priču...

- Moj bataljun je bio okružen, ostali smo bez hrane u okolici Mariupolja. Prije nego što ćemo se predati, nazvao sam majku i rekao joj kako ćemo se opet vidjeti - počinje svoju tešku priču Britanac.

On je i prije ruske invazije radio u ukrajinskoj vojsci, živio je tamo te mu je zaručnica Ukrajinka. Ali za Ruse nije bilo dvojbe. On je strani plaćenik.

- Uzeli su moju putovnicu i vidjeli da nisam Ukrajinac. Pitali su me odakle sam, a kad sam rekao Velika Britanija, udarili su me u lice. Odvojili su me od ostatka grupe i počeli ispitivati u vozilu - kaže Aiden.

Uskoro su mu preko glave stavili vreću i odveden je u jedan od ruskih zatvora kod Donjecka. Tu je počela prava tortura.

- Stalno su me tukli. Nakon svakog odgovora slijedile su batine. Prijetili su da će mi odrezati uši - priča Aiden i odmah nastavlja:

- Tijekom jednog ispitivanja prišao mi je ruski oficir i nožem me je ubo u leđa. Pitao me znam li tko je on. Kad sam odgovorio da ne znam, rekao je da je on moja smrt. Onda me upitao želim li brzu smrt ili predivnu smrt. Nekako sam odgovorio 'brzu', na što mi je on rekao 'Pobrinut ću se da imaš predivnu smrt - priča Britanac.

U ruskom zatvoru proveo je pet mjeseci. Kaže da su stalno puštali rusku himnu koju je morao pjevati. Inače su slijedile batine.

- Nisam vjerovao da ću preživjeti - kaže Aslin i dodaje kako se želi zahvaliti Romanu Abramoviču na pomoći prilikom razmjene zarobljenika.

