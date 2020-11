Stanivuković ne smatra da je Srebrenica mjesto genocida, a presude Haaga ne priznaje

Novi gradonačelnik Banja Luke za sebe kaže da je patriot i da je on početak kraja Milorada Dodika, ne priznaje Haaški sud, ne vjeruje u genocid u Srebrenici

<p><strong>Draško Stanivuković</strong> u utorak navečer gostovao je i u <a href="https://dnevnik.hr/">Dnevniku Nove TV </a>i u <a href="http://hr.n1info.com/Regija/a579402/Stanivukovic-Mojom-pobjedom-u-Banja-Luci-zavrsava-era-korumpiranih-politicara.html">Pressingu</a> na N1 televiziji.</p><p> - Mojom pobjedom u Banjoj Luci završava era korumpiranih političara, oslobodili smo Banju Luku od loših kumova, sestrića, bratića...Vi kad dođete u Banja Luku, pa nema jedne radnje, jednog kafića koja ne pripada istoj obitelji ili nekom njihovom - rekao je na početku Pressinga <strong>Stanivuković</strong> koji bi vlast trebao preuzeti do kraja godine. </p><p>Dodao je da je Banja Luka prijateljski grad prema svakom čovjeku bez podjela, a osvrnuo se i na spomenik Hrvatima, Bošnjacima i Srbima u Banjoj Luci, što su njegovi politički protivnici često spominjali u kampanji prije izbora.</p><p> - Samo kod nas na brdovitom Balkanu ideja mira može izazvati nemir. Govorio sam o jednoj ideji mira, ne oslikavajući bilo kakve detalje, a politički oponenti uzmu određene stvari pa u BiH u jednom danu možete biti nacionalista i izdajnik. I prethodni gradonačelnici su razmatrali tu ideju parka mira koji treba simbolizirati da je svaki rat uzaludan - objasnio je <strong>Stanivuković </strong>koji je dodao da i <strong>Mustafa Nadarević</strong> zaslužuje ulicu u rodnoj Banja Luci ali da treba vremena. </p><h2>Svađe s Dodikom</h2><p>A trebat će i vremena da <strong>Milorad Dodik</strong> pristane na normalnu suradnju sa svojim najvećim kritičarom, 27- godišnjakom koji je 'skinuo' Dodikovu stranku s vlasti u Banja Luci. </p><p> - Najavio je da će zaustaviti financiranje nekih projekata u Banjoj Luci od strane entitetske vlade i da će prestati subvencionirati grijanje. Nakon toga se ipak malo smirio. A ove najave da će idućeg tjedna po hitnom postupku Skupština RS-a raspravljati o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi prema kojem bi uloga gradonačelnika postala protokolarna, a grad bi vodio "gradski menadžer, na to mogu samo reći da sam izabran voljom građana i ako do ovoga dođe, pozvat ću građane na mirni prosvjed - kaže <strong>Stanivuković</strong> i dodaje da baš zato što su nestabilna vremena zbog korone, da se zato ne smiju ni donositi ovakve odluke. </p><p>- Zašto njih boli Banja Luka? Zato što se po prvi put pojavio netko koga ne mogu zaustaviti u reviziji svih ugovora, u pokazivanju svih kriminala, korupcija, zato što se pojavio netko tko je nepotkupljiv i netko tko ima veću energiju, želju, strast i mnogo veću podršku nego što oni mogu zamisliti - poručio je.</p><p>Osvrnuo se i na predviđanja nekih političkih komentatora da će se i on promijeniti i postati kao <strong>Dodik. </strong></p><p> - Razumijem da ljudi tako na to gledaju jer naš narod je u mnogo procesa prevaren, proživio je mnoge patnje i stradanja. Ali nakon 22 godine ljudi su u 11 izbornih procesa u Banjoj Luci glasali kako su glasali, uvijek su oni pobjeđivali. Danas se desilo drugačije, narodu je vraćena vjera. Ne možete usporediti političku platformu Dodika i mene. On je u ratu krao, a moja porodica je stradala. On se u ratu obogatio, a mi smo prije rata bili imućna i stabilna obitelj. Ja sam rodoljub u duši, a on iz interesa - to su suštinske razlike - istaknuo je Stanivuković koji tvrdi da to što je iz bogate obitelji pokazuje da se ne bavi politikom da bi se obogatio. </p><h2>Negiranje genocida i Haaškog suda</h2><p>I u Pressingu i u Dnevniku Nove TV odgovarao je na pitanja o Haaškom sudu i Srebrenici, za koju ne smatra da je mjesto genocida. </p><p> - Znate li definiciju genocida? Istrebljenje naroda s određenog teritorija. Je li bila namjera u tom smislu da svi budu protjerani? Srebrenica je dio BiH. Govorimo o namjeri da jedan narod bude istrebljen s tog teritorija, o namjeri da se djeca ubijaju. Takve namjere nije bilo. Rekao sam, bio je veliki zločin, meni je žao zbog svake žrtve. Ali što je problem? Problem je što je to pitanje politizirano. Što hoće da kada se kaže ta čuvena riječ, ja je neću ni ponoviti, onda da se kaže da je čitav narod takav. Mi Srbi nismo takav narod - odgovorio je i dodao da njegova fotografija s četničkom zastavom nije sporna jer su ga ljudi pitali hoće li se s njima slikati, a on na tu zastavu 'ne gleda kao drugi' te da nije povjesničar, nego političar. </p><p>Za sebe kaže da predstavlja modernog srpskog političara koji voli sve druge ljude i ne bježi od grešaka svog naroda u prošlosti, ali kako je rođen 1993., misli da se ne može upuštati u takve rasprave i da je vrijeme da se svi okrenu budućnosti. Na pitanje priznaje li presude Haškog suda u slučaju Radovana Karadžića i Ratka Mladića, poručio je da ne priznaje "ništa od tog suda".</p><p> - Taj sud je nanio veliku političku štetu mom narodu i to je za mene čiča-miča, završena priča - završio je. </p>