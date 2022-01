Urednik i voditelj emisije Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković objavio je na svom Facebook profilu "otvoreno pismo samome sebi" te se osvrnuo na cijelu aktualnu situaciju s Novakom Đokovićem koji se još nada ulasku u Australiju te da će nastupiti na Australian Openu. No, samo nekoliko dana prije Đokovića je nazvao kretenom koji se kako on navodi trudi.

- Dragi moj, da odmah na početku razjasnimo. Ti si Stankoviću kreten, a ne Novak! Kreten si zato jer te Novak razočarao pa sad tako otužan misliš da ti je Novak nešto dužan, a nije. Novak je dužan samo sebi, Bogu i Srbiji valjda, to ne znam, nisam siguran. Kreten si jer si navijao za Novaka samo zato jer govorite isti jezik. Aj navedi još jedan razlog ako možeš? Ti se kao kužiš u tenis, znaš udarce, taktiku? Identificirao si se s Novakom, jer je odavde ( i da se razumijemo, jebalo te odavde), a sad kad si shvatio da on nije ti razočarao si se. Šta se ti imaš identificirati s Novakom? Jesu možda njegovi turniri tvoji? Njegove pare tvoje? Jel možda čiča Draža na rakiji tvoj, il su piramide u Bosni tvoje? - napisao je Stanković.

- Star si Stankoviću za idole i glupiranje tog tipa. Imaš svoja tri frenda i familiju i razočaravaj se u njih, a Novaka ostavi na miru! I ovo ti moram reći dragi moj i nemoj se molim te ljutiti, ali osobiti si kreten i nerviraš me zato jer cijeli život pljuješ po fejsu, a drljaš kad god stigneš za malo lajkova i trenutnu slavu. Nerviram i sam sebe što ti ovo pišem, ali ne mogu si pomoći. S ljubavlju tvoj, Aco Stanković - nastavlja u svojoj objavi.

Komentari na njegovu objavu samo su se nizali.

- Pretpostavljam kako si želio objasnit javnosti zašto si Đokovića nazvao kretenom. Što se mene tiče to ti je uspjelo. Za ostale nisam siguran ali si i onima koji misle kako si ti kreten dao razlog za veselje. Sve u svemu, vrhunski manevar! - napisao je jedan od Stankovićevih pratitelja.

- Tvoja samokritičnost nadahnjuje one koji su razumjeli post, većina mislim ima tri upitnika iznad glave. Uvijek navijam za Novaka osim kad igra protiv naših, ali duboko sam svjesna da niti on, niti Modrić, niti bilo tko drugi ne zaslužuje status božanstva. To su samo ljudi od krvi i mesa koji kroz život vode neke svoje bitke, ali su nasuprot nama pod povećalom javnosti - još je jedan od komentara.

Mnogi se pitaju spada li ovo pod ispriku Đokoviću vezano uz prijašnju objavu.

- Vrhunski sportaš i kreten. Ima ih dosta, al ovih dana jedan se baš trudi - napisao je tada Stanković te brzo povukao istu objavu s mreža.