Stankoviću gost otkazao svoj dolazak u emisiju: 'Kaže da me cijeni i da nije desničar i ustaša'

Voditelj HTV-ove emisije Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković, je na Facebook profilu emisije otkrio kako mu je gost otkazao dolazak.

Stanković je prije nekoliko dana rekao da bi mu gost u ovotjednoj emisiji trebao biti zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić te je tada napisao i kako će emisija biti u "domovinskom duhu".

- Ništa od Domovinskog duha! Mario Radić otkazao gostovanje u Nu2. Shvatio je u kom to smjeru ide, tj. da bi morao skidati deset penala i da bi bilo malo prilika za golove. Kaže, cijeni me kao novinara, nije nikakav desničar i ustaša i on i ja bismo se u nekim drugim prilikama dobro slagali. Ništa... Idem tražiti novog gosta - napisao je Stanković.

U komentarima su mu gledati predlagali koga da pozove, a naposljetku je na stranici objavljeno i kako će nova gošća u nedjelju biti Katarina Peović iz Radničke fronte.

