Stanovnike Zagreba i okolice je uznemirio jak zvuk: Nije potres već probijanje zvučnog zida

Glasan zvuk uznemirio je građane Zagreba i okolice nešto nakon 11 sati. Zvuk su neki povezali s potresom, no čini se kako se radi o probijanju zvučnog zida.

Naime, na stranici EMSC-a stanovnici Zagreba, Zaprešića, Sesveta i okolice prijavili su potres, no iz EMSC-a tvrde kako seizmoloških podataka nema.

S druge strane, MORH je na svojim stranicama izvijestio kako se od utorka do petka u razdoblju od 10 do 16 sati provode redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

- Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Planiran je probni let na podzvučnim brzinama u zoni probnih letova “Lekenik”, nakon čega će se provoditi zadnja faza ispitivanja aviona tijekom koje se očekuje probijanje zvučnog zida i to na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini od 1 000 do 10 000 metara te na području Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka te molimo građane za strpljenje i razumijevanje - priopćili su.

