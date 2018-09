Štapić za ražnjiće probio glavu dječaku: Čudom je ostao živ...

Xavier Cunningham (10) iz Missourija se igrao vani i penjao na stablo kada su ga napali insekti. Pao je sa stabla i sletio na metalni štapić za ražnjiće koji mu je probio glavu. Dječak je imao sreću pa je štapić promašio njegovo oko, mozak, kralježnicu i važne krvne žile.

Meet the boy who "miraculously" survived after a meat skewer penetrated his skull from his face to the back of his head.



Read more on the story here: https://t.co/isNLueHPAt pic.twitter.com/PVkU6UJ7nc