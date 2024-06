Stier o izboru za EU Parlament: 'Plaća mi nije bila prevaga. Bartulica i Ferrari? Nije moj stil'

Nemam ambiciju kandidirati se za unutarstranačke izbore. Ja sam izabran za zastupnika u EU Parlamentu, rekao je za Dnevnik Nove TV HDZ-ov Davor Ivo Stier.

Dan nakon rezultata za EU Parlament u kojima je HDZ osvojio šest mandata, Andrej Plenković je najavio za 13. srpnja neposredne unutarstranačke izbore za predsjednika, zamjenika i četiri potpredsjednika stranke.

Stierovo ime spominjalo se kao osobu koja ide u utrku za Pantovčak.

- Sto posto sam usredotočen na posao zastupnika u EU Parlamentu. Bila su medijska nagađanja - kazao je Stier.

Prokomentirao je i Bartulicu i njegov dolazak u stožer DP-a u Ferrariju.

- To nije moj stil, ali poštujem njegov. To nije za mene. To je njegov stil, ocijenit će birači - rekao je.

Zahvalan je na preferencijalnim glasovima, a komentirao je i plaće u Parlamentu.

- Ona nije prevagnula, jer sam 2006. godine sam dao ostavku i došao u Hrvatsku - poručio je.