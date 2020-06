Stigao 24sata u novom ruhu na svim digitalnim platformama

Web te mobilne aplikacije za iOS, Android i Huawei po prvi put će imati jednako i još puno bogatije iskustvo konzumacije sadržaja gdje god dođu u kontakt s našim brendom.

<p>Novi 24sata dočekuje vas u novom ruhu na svim našim digitalnim platformama.</p><p>Naša misija donošenja brze i kvalitetne informacije sada je upotpunjena s novim formatima sadržaja. Tu raznovrsnost sadržaja doveli smo vizualno na još višu razinu s nekoliko novih formata digitalnih članaka.</p><p><strong>Novi formati članaka</strong></p><p><em>Flash vijesti</em> - omogućava čitanje vijesti direktno na naslovnici.</p><p><em>Video članci</em> pokreću se momentalno na naslovnici, no samo kada je korisnik na Wi-Fi mreži i tako mu štedimo mobilni promet.<br/> <br/> <em>Foto članak</em> - Fotografije naših fenomenalnih fotoreportera Pixsella sada će još više dolaziti do izražaja jer fotografije ponekad mogu same ispričati priču i bez teksta.</p><p>Uz to, kao protuteža, nastavljamo još više raditi i na dugim, istraživačkim i opsežnim feljtonima (<em>Longform</em>) koji su i ranije bili dio našeg digitalnog iskustva kao i <em>Live prijenosima</em> sportskih i najvažnijih političkih događaja u zemlji i svijetu.</p><p>Za ljubitelje enigmatike sada imamo <strong>križaljke i sudoku</strong> na svim platformama uz naše standardne jokere: <em>Nika Titanika, Horoskop, Vremensku prognozu te Curu dana</em>.</p><p><strong>Najbolji komentatori postaju dio sadržaja</strong></p><p>Našim komentatorima obećali smo bolje iskustvo i na tome ćemo aktivno raditi u sljedećim mjesecima boreći se protiv spama i govora mržnje. Naši najkvaliteniji komentatori bit će <em>izdvojeni kao dio sadržaja</em> na naslovnici portala te posebno rangirani.</p><p>Omogućili smo i lakši pregled svakom čitatelju koji uđe na stranicu komentara. Sada će prvo vidjeti one komentare koji je on napravio, zatim diskusije u kojima je sudjelovao, a tek onda se rangiraju svi ostali komentari prema broju pozitivnih i negativnih reakcija.</p><p><strong>Reakcije na članke, pretplate na teme...</strong></p><p>Potičemo veću uključenost čitatelja i uvodimo <em>reakcije na članke</em>, slično kao na društvenim mrežama, kako bi nam korisnici bolje mogli dočarati kako određeni sadržaj utječe na njih i da mogu još lakše ostaviti svoj trag.</p><p>Bez priča naših čitatelja koji nam svakodnevno šalju fotografije, priče i videa 24sata ne bi bio to što je danas pa smo im nas svim platformama olakšali smo im slanje materijala na svim platformama.</p><p>Svi čitatelji se mogu odsad pretplatiti na teme, odnosno ključne riječi koje ih interesiraju. S objavom članka koji ima tu ključnu riječ, korisnik momentalno dobiva notifikaciju.</p><p>Tražilica za pretraživanje članaka sada radi puno efikasnije.</p><p><strong>Prednosti i za naše oglašivače</strong></p><p>Razloga za zadovoljstvo imat će i naši poslovni partneri koji će zbog unificiranosti platformi, potpuno novih mogućnosti ciljanog serviranja, analitičkog pristupa i bolje vidljivosti imati najbolji učinak na tržištu za svoja kreativna rješenja i potrebe.</p><p><strong>Automatske naslovnice</strong></p><p>Našim korisnicima redakcija će i dalje pažljivo birati najvažnije članke na naslovnicama, ali ispod njega nalaze se automatske naslovnice gdje algoritmi pronalaze najoptimalniju kombinaciju najčitanijih, najkvalitetnijih i najnovijih članaka s posebnim naglaskom na video sadržaj te dobar mix za svakog korisnika.</p><p><strong>Aplikacije za iOS, Android i Huawei</strong><br/> U ovom izuzetno kompleksnom i zahtjevnom projektu, imali smo snažnu podršku u našem partneru Undabotu, koji je zajedno s našim timom razvijao nativne mobilne aplikacije. Zajedno smo, konačno osigurali jednake funkcionalnosti za sve naše za korisnike, bez obzira na to koji uređaj koriste.<br/> Dodali smo tako i sve mogućnosti koje su ranije nedostajale na profilu i komentiranju, zadržali swipe članaka, dodali enigmatiku, poboljšali sustav push notifikacija, dodali praćenje tema i reakcije na članke za neregistrirane korisnike te optimizirali aplikacije sa lazy-load arhitekturom kako bi se sve to brže i efikasnije učitavalo našim korisnicima uz sve kompleksnosti prikaza novih tipova sadržaja i njegove raznovrsnosti.</p>