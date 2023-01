Stigla promjena vremena: Na Sljemenu mećava, u Zagrebu i okolici pada jaka kiša s vjetrom

Foto: Screenshot/

Najniža jutarnja temperatura sutra će se kretati uglavnom od 0 do 5, na Jadranu između 6 i 11 °C. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, a na Jadranu, ponajprije sjevernom i do 15 °C

Kako je i najavljeno prema prognozama, u gorske predjele stiglo je zahlađenje uz susnježicu i snijeg. Na Sljemenu je trenutno nula stupnjeva i pada jaki snijeg. U Zagrebu je danas većinu dana padala kiša, a predvečer je počeo puhati jak vjetar. Kišovito je danas bilo diljem zemlje, a slično vrijeme nastavlja se i sutra. U Slavoniji i Baranji veći dio dana oblačno s kišom, u najistočnijim krajevima lokalno moguće i obilnijom. Drugdje sa zapada postupno razvedravanje, mjestimične kiše bit će još u noći i ujutro, u gorju susnježice i snijega, a do sredine dana oborina će prestati. Vjetar slab i umjeren sjeverni, na istoku do jak sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren i jak sjeverac i sjeverozapadnjak, duž obale i bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 0 do 5, na Jadranu između 6 i 11 °C. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, a na Jadranu, ponajprije sjevernom i do 15 °C, prognoza je DHMZ-a.