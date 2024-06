Stigla promjena vremena: Past će temperature, moguća i tuča

U utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo i svježije nego u ponedjeljak, osobito u noći i prijepodne uz povremenu kišu, ponegdje i grmljavinu, a poslijepodne više sunčanog vremena. Uz većinom slab sjeverni vjetar najniža temperatura bit će od 16 do 19 °C, a najviša oko 24 °C, izvijestio je Zoran Vakula za HRT. Očekuje se nestabilnije vrijeme, a ponegdje je moguća i tuča.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj još manje toplo, poslijepodne samo oko 22 °C. Osjećaj svježine pojačavat će slab do umjeren sjeveroistočnjak te povremena kiša, gdjekad praćena i grmljavinom, posebice u prvom dijelu dana, naveo je Vakula.

- U noći i prijepodne pa ponovno navečer i u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu lokalno obilniji pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i nevrijeme. Uz prevladavajuće jugo i jugozapadnjak, samo u noći mjestimice jaki, temperatura zraka ujutro od 12 do 17 °C, uz more 18 do 22 °C, a poslijepodne 24 do 27 °C, u gorju oko 21 °C - rekao je.

U Dalmaciji toplo, ali svježije

Što se Dalmacije tiče, bit će svježije nego prošlih dana, ali i dalje razmjerno toplo, iako promjenjivije, uz mjestimične pljuskove s grmljavinom osobito na sjevernom dijelu i u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

- Vjetar slab do umjeren, ne samo jugozapadni i jugo, nego ponegdje prolazno i sjeverozapadni, uz obalu i bura, te more malo do umjereno valovito - objasnio je Vakula.

Na sunčanijem jugu Jadrana malo vjetrovitije i valovitije, uz temperaturu zraka oko prosječne za doba godine, ujutro čak i malo višom. Iz prolazno više oblaka rijetko gdje može biti kratkotrajnog pljuska.