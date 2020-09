Stigle ankete iz SAD-a: Biden je ispred Trumpa, i to za 12 posto!

<p>Demokratski kandidat za američkog predsjednika<strong> Joe Biden</strong> vodi pred republikancem<strong> Donaldom Trumpom</strong> za 12 postotnih bodova, pokazala je anketa Reutersa i Ipsosa u srijedu.</p><p>Anketa provedena između 3. i 8. rujna pokazala je da će 52 posto onih koji će vjerojatno izaći na izbore podržati Bidena, dok će 40 posto podržati aktualnog predsjednika.</p><p>Anketa je provedena na internetu diljem SAD-a, na 823 izglednih glasača – 390 onih koji se identificiraju kao demokrati i 351 koji se identificiraju kao republikanci. Tri posto ispitanika podržat će trećeg kandidata, a samo 5 posto još nije donijelo odluku, dva mjeseca uoči izbora 3. studenog koje su obojica kandidata proglasili „najvažnijima u američkoj povijesti”.</p><p>Anketa je pokazala da je broj glasača koji se još nisu odlučili za kandidata dviju velikih stranaka dvostruko manji nego na prošlim izborima 2016. godine.</p><p>Čak i ako stanu iza Trumpa, republikanac će i dalje dobiti manje glasova od Bidena, pokazalo je istraživanje.</p><p>No Trump i dalje može pobijediti na izborima, čak i ako dobije manje glasova od svog protukandidata, kao na prošlim izborima gdje je njegova protukandidatkinja <strong>Hillary Clinton</strong> odnijela više glasova.</p><p>Pobjednika američkih izbora ne odlučuje ukupan broj glasova na razini cijelog SAD-a, nego izborni koledž koji se temelji na broju glasova po saveznim državama.</p><h2>Clinton je dobila tri milijuna glasova više od Trumpa</h2><p>Clinton je na izborima 2016. na razini cijele zemlje dobila 3 milijuna glasova više od Trumpa, no on je ipak odnio pobjedu.</p><p>Anketa, prva koju su Reuters i Ipsos ove godine proveli među izglednim glasačima, pokazala je da je glavni motiv za izlazak na birališta pandemija koronavirusa koja je u SAD-u odnijela više od 186 tisuća života i izbrisala nekoliko milijuna radnih mjesta, kao i povjerenje u vlast.</p><p>Oko 28 posto birača reklo je da je na njihovu odluku utjecalo mišljenje o sposobnosti kandidata za upravljanje pandemijom, a 23 posto vraćanje povjerenja u vlast.</p><p>Njih 19 posto važnost stavlja na sposobnost vraćanja ekonomije na noge, a 14 posto želi kandidata koji je se može bolje suprotstaviti kriminalu.</p><p>Oko 51 posto ispitanika smatra da bi Biden bolje vodio odgovor na virus u odnosu na Trumpovih 38 posto, no republikanac je viđen kao kandidat koji je snažniji po pitanju „kriminala i građanskih nemira”, s 45 posto u odnosu na Bidenovih 40 posto.</p>