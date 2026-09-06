Stigli rezultati izlaznih anketa u Njemačkoj. Ekstremno desni AfD ima puno razloga za slavlje

ŠTO ĆE KONTROLIRATI

AfD je ovaj rezultat pozdravio kao "povijesni ishod", a karizmatični vođa u toj pokrajini, Ulrich Siegmund, odbio je koalirati s bilo kojom drugom strankom.

Nijedna krajnje desna stranka nije osvojila kontrolu nad nekom njemačkom pokrajinom još od Drugog svjetskog rata, a obnašanje vlasti na pokrajinskoj razini značilo bi preuzimanje ovlasti nad policijom, lokalnim obrazovanjem i kulturom.

Saska-Anhalt ima malu populaciju od 2,1 milijun stanovnika, a domovinska obavještajna služba pokrajinski ogranak AfD-a ocjenjuje "krajnje desnim ekstremistima", što Siegmund odbacuje.

Predviđeni rezultat AfD-a viši je nego što su sugerirale ranije ankete javnog mnijenja, no ovisit će o tome koje će manje stranke ući u pokrajinski parlament prije nego što vodstvo stranke sazna ima li dovoljno zastupničkih mjesta za samostalnu vladavinu.

To bi moglo ovisiti o tome hoće li neka od manjih stranaka prijeći propisani izborni prag od 5% – ako ne uspije, tada se povećavaju izgledi AfD-a za osvajanje većine.