U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u 18 sati zatvorena su birališta, te se pojavili rezultati prvih izbornih anketa. Prema njima, krajnje desni AfD osvojio je 44,5 posto glasova, a vladajući CDU katastrofalnih 18,5 posto, što je povijesno nisko za njih. AfD time ostvaruje svoj dosad najbolji rezultat na bilo kojim izborima za pokrajinski parlament i postaje najjača snaga u pokrajinskom parlamentu.
Stigli rezultati izlaznih anketa u Njemačkoj. Ekstremno desni AfD ima puno razloga za slavlje
AfD je ovaj rezultat pozdravio kao "povijesni ishod", a karizmatični vođa u toj pokrajini, Ulrich Siegmund, odbio je koalirati s bilo kojom drugom strankom.
Nijedna krajnje desna stranka nije osvojila kontrolu nad nekom njemačkom pokrajinom još od Drugog svjetskog rata, a obnašanje vlasti na pokrajinskoj razini značilo bi preuzimanje ovlasti nad policijom, lokalnim obrazovanjem i kulturom.
Saska-Anhalt ima malu populaciju od 2,1 milijun stanovnika, a domovinska obavještajna služba pokrajinski ogranak AfD-a ocjenjuje "krajnje desnim ekstremistima", što Siegmund odbacuje.
Predviđeni rezultat AfD-a viši je nego što su sugerirale ranije ankete javnog mnijenja, no ovisit će o tome koje će manje stranke ući u pokrajinski parlament prije nego što vodstvo stranke sazna ima li dovoljno zastupničkih mjesta za samostalnu vladavinu.
To bi moglo ovisiti o tome hoće li neka od manjih stranaka prijeći propisani izborni prag od 5% – ako ne uspije, tada se povećavaju izgledi AfD-a za osvajanje većine.
U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u 18 sati zatvorena su birališta, te se pojavili rezultati prvih izbornih anketa. Prema njima, krajnje desni AfD osvojio je 44,5 posto glasova, a vladajući CDU katastrofalnih 18,5 posto, što je povijesno nisko za njih.
AfD time ostvaruje svoj dosad najbolji rezultat na bilo kojim izborima za pokrajinski parlament i postaje najjača snaga u pokrajinskom parlamentu.