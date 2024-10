Stiglo je veliko pogoršanje vremena: DHMZ izdao alarme

U četvrtak će biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, ponajprije na sjevernom Jadranu i u zapadnim kopnenim krajevima. Vjetar većinom slab, u Podunavlju do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, popodne u jačanju, a u noći i ujutro na sjevernom dijelu još bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na moru između 20 i 24 °C.

U petak se očekuje umjereno i pretežno oblačno. Mjestimice kiša, najčešće na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, a na Jadranu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Sunčanije se očekuje u najistočnijim područjima. Vjetar slab, u Slavoniji i Baranji ponegdje umjeren jugoistočni i istočni, a na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura većinom od 8 do 13, na moru od 16 do 20, a najviša dnevna između 13 i 18, na Jadranu 20 i 24 °C.

DHMZ je za četvrtak izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra za Kvarner, Velebitski kanal i sjever Dalmacije. Za petak su izdali upozorenje zbog jakog vjetra za cijeli Jadran.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.