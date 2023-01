Stilinović: Na Kaštijunu nije došlo do ekološkog incidenta

Na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun nije došlo do ekološkog incidenta, potvrdio je direktor Kaštijuna Darko Stilinović nakon sastanka s predstavnicima Grada, županije, te Skupštine i Nadzornog odbora ŽCGO Kaštijun održanog u ponedjeljak u Puli.

"Zbog većih padalina u ovom razdoblju došlo je do povećanja vode u samom odlagalištu. To, nažalost, nama stvara probleme, ali je sve pod kontrolom. Sustav koji zbrinjava otpadne vode, koje se stvaraju na odlagalištu, zatvoreni je sustav koji ide na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i on je u funkciji", poručio je direktor Kaštijuna Stilinović.

Dodao je kako su u Županijskom centru za gospodarenje otpadom sve poduzeli da ne dođe do ekološkog incidenta.

Na današnjem sastanku direktor Stilinović predstavio je plan pokrivanja odlagališta kao i aktivnosti oko pravovremenog zbrinjavanja otpada.

"Stručne službe Grada Pule i Pula Herculane gradskog komunalnog poduzeća), obišle su sanirano odlagalište Kaštijun te utvrdile kako sustav odvodnje funkcionira. Oborinske vode sa saniranog odlagališta nisu ugrozile područje ŽCGO Kaštijun" - istaknuo je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

Inače, s aktivnostima prekrivanja dvotrećinske površine bioreaktorske plohe i potpunog prekrivanja do njenog zatvaranja ove godine nastavlja se s aktivnostima kako je bilo i zacrtano financijskim planom ŽCGO Kaštijun.

