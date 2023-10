Stipi Mlinariću iz Domovinskog pokreta propala inicijativa za zabranu zvijezde petokrake

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić izvijestio je u srijedu da nije uspio u naumu da prikupi potpise kako bi se zabranila crvena zvijezda petokraka, "simbol smrti i stradanja u Domovinskom ratu", a posebno je prozvao HDZ-ovce i 'Mostovce' jer su mu uskratili potpise.

„Pozvao sam se na europske konvencije i sve sam argumente naveo, bez mržnje i bez ulaženja u povijest zvijezde petokrake", ustvrdio je Mlinarić.

Htio je, kaže, dati svim klubovima da potpišu da se zabrani zvijezda petokraka. "Ne iz 1945., ne partizani i ustaše, nego sam htio da se zabrani zvijezda koju su 1991. godine nosili MIG-ovi koji su bacili bombe na Markov trg i predsjednika Tuđmana. Htio sam da se zabrani simbol onih koji su bacali bombe po Zagrebu, Škabrnji, Banovini, Vukovaru”, pojasnio je svoju inicijativu Mlinarić novinarima u Saboru.

Jesmo li mi Hrvati toliki mazohisti da držimo simbol koji je raketirao Banske dvore i htio nam ubiti legalno, demokratski izabranog predsjednika, zapitao je, dodavši da je htio vidjeti 'te velike domoljube, pa i iz HDZ-a, da to ne potpišu'.

Nažalost, istaknuo je, doživio sam da su prvi koji nisu htjeli potpisati kolege iz Mosta. "Ja sam svakome iz oporbe potpisao inicijativu pa sam očekivao da će to potpisati pogotovo desni klubovi. Međutim, Nikola Grmoja je prešarao jedan potpis njegova stranke i ispod napisao - 'povlačimo potpis zbog izrazito prljave, klevetničke i neljudske kampanje protiv Mosta po nalogu Plenkovića i Vujnovca'”, rekao je.

Ne može, kaže, vjerovati da to jedan ozbiljan političar može napisati. "Meni koji konstantno kritiziram premijera Plenkovića. Doživio sam mali šok jer sam to očekivao od HDZ-a čiji zastupnici bježe od mene kada sam im ovo pokazao, a ne od Mosta, ali zapravo HDZ i Most isto misle", poručio je.

Nije fer da oporbene stranke jedne drugima ne potpisuju pogotovo zato jer je Domovinski pokret potpisao sve oporbene inicijative, kazao je Mlinarić, čiju su inicijativu potpisali samo članovi njegova Kluba i nezavisni Ante Prkačin.